Više od pola svjetskog gospodarstva testira digitalne valute

Ukupno 134 države, koje predstavljaju 98 posto globalnog gospodarstva, razmatraju uvođenje digitalne inačice svojih valuta. Više od pola njih su u naprednoj fazi razvoja, pilot fazi ili fazi pokretanja, pokazalo je istraživanje američkog think tanka Atlantic Council.



Sve zemlje skupine G20, s iznimkom Argentine, sada u nekoj od naprednih faza. Sjedinjene Države sve više zaostaju.



Dok i dalje napreduju u "veleprodajnom" digitalnom dolaru za banke, izdanje za širu populaciju SAD-a zasad stoji. Šef Federalnih rezervi Jerome Powell rekao je ovog mjeseca kako nisu ni blizu situacije u kojoj bi se tako nešto moglo dogoditi.



Američki predsjednik Joe Biden naredio je dužnosnicima razmatranje mogućnosti uvođenja digitalnog dolara još 2022. godine. U međuvremenu je to postalo političko pitanje. Kandidat republikanaca u ovogodišnjoj izbornoj utrci u SAD-u Donald Trump obećao je kako to neće dopustiti.

Euro među naprednijim projektima

Zagovornici tvrde kako će će digitalne valute otvoriti nove mogućnosti i pružiti alternativu fizičkoj gotovini kojoj, čini se, nema spasa. Protivnici ukazuju na to kako bi digitalna valuta vlastima mogla omogućiti guranje nosa tamo gdje mu nije mjesto.



Nastavi li SAD zaostajati, rezultat bi mogao biti fragmentiraniji sustav međunarodnog plaćanja, a službeni bi Washington mogao izgubiti dio svoje globalne financijske moći ako neće sudjelovati u postavljanju novih standarda.



Trenutno je u tijeku oko 36 pilot projekata, uključujući kineski e-CNY kojeg testira 260 milijuna ljudi u 25 gradova te u Europi, gdje Europska središnja banka (ECB) šest mjeseci radi na pripremi digitalnog eura. Nastojanja ECB-a mogla bi kopirati druga vodeća velika gospodarstva.



Bahami, Jamajka i Nigerija već imaju svoje funkcionalne sustave digitalnih valuta, iako je Eastern Caribbean Currency Union - koja se sastoji od osam država - nedavno postala prva koja je isključila jednu nakon što korisnici zbog problema nisu mogli pristupiti digitalnim novčanicima.



Trenutno je u tijeku trinaest prekograničnih veleprodajnih projekata, uključujući mBridge koji povezuje Kinu, Tajland, Ujedinjene Arapske Emirate i Hong Kong, a proširit će se na još 11 država ove godine.



Sve zemlje članice BRICS-a - Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika - u naprednoj su fazi.



Kineski digitalni juan trenutno je najveći i najnapredniji pilot projekt, isproban u raznim scenarijima od karata za javni prijevoz i testova za COVID do kupnje nafte i plemenitih metala, piše Reuters.