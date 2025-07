Tržište rabljenih prijenosnih računala lani raslo 8%

Na to je utjecalo nekoliko čimbenika, a ključna je bila potražnja potrošača za cjenovno pristupačnijim uređajima usred teških ekonomskih vremena i razdoblja usporavanja inovacija uređaja.

Niža cijena

Rabljeni pametni telefoni bili su pokretačka snaga rasta second hand tržišta, no druga kategorija koja je postala značajna u posljednjih nekoliko godina su rabljena prijenosna računala. Taj segment je u mnogočemu zreliji od sekundarnog tržišta pametnih telefona, a industrija prodaje IT imovine (ITAD) postoji desetljećima kako bi olakšala preuzimanje uređaja od tvrtki.

Međutim, šire tržište rabljenih prijenosnih računala zabilježilo je dobar rast u potrošačkom kanalu, pri čemu je pandemija covida-19 pružila značajan poticaj. Rast je zabilježen i na poslovnom tržištu, gdje organizacije sve više identificiraju rabljena prijenosna računala kao isplativ i održiv način opremanja svojih zaposlenika.

Prema istraživanju analitičke tvrtke CCS Insighta, organizirano tržište rabljenih prijenosnih računala poraslo je u 2024. godini za 8% na gotovo 17 milijuna jedinica, podržano zdravom ponudom zamijenjenih prijenosnih računala dok su poduzeća počela ulaziti u ciklus zamjene nakon pandemije. Cijena ostaje ključni motivator i za potrošače i za tvrtke.

Ekološki razlozi

Kontinuirani napori za održivost, predvođeni politikama koje podržavaju vlade, posebno zemalja u Europi, također su potaknuli snažnije usvajanje. Na primjer, u Francuskoj, Zakon o borbi protiv otpada i kružnom gospodarstvu zahtijeva da se 20% uređaja koje kupe organizacije obnovi. Slične politike dobivaju na zamahu u Danskoj, Finskoj, Irskoj i drugim europskim zemljama.

Tržište još uvijek ima puno prostora za rast. Rabljeni uređaji čine samo 8% ukupne prodaje prijenosnih računala, a izravna konkurencija jeftinih novih prijenosnih računala poput Chromebookova predstavlja glavnu prepreku za potrošače.

Što se tiče zamjene, opskrba uređajima gotovo u potpunosti dolazi od poduzeća putem ITAD-a, korporativnog leasinga ili pružatelja usluga uređaja kao usluge ili organizacija za životni ciklus IT-a. Tvrtke često zamjenjuju svoja prijenosna računala svake tri do pet godina, pružajući stalan protok uređaja koji se mogu ekonomično prenamijeniti ili ponovno prodati.

Ciklusi zamjena

Međutim, zamjena prijenosnih računala potaknuta od strane potrošača još nije zaživjela. Većina ljudi zadržava svoja prijenosna računala do kraja njihovog životnog vijeka, koji može trajati osam do deset godina. Posebno je važno napomenuti da nedostatak ugovornih obveza ometa velik dio zamjene koja se vidi u segmentu pametnih telefona.

Kako programi održivosti dobivaju na značaju za IT menadžere i direktore za informatiku, očekujemo da će ponuda rabljenih prijenosnih računala i dalje dolaziti iz poslovnog sektora. Sve više tvrtki će tražiti načine za unovčavanje stare IT imovine, povećavajući ponudu u širem segmentu.

Očekujemo da će tržište nastaviti rasti složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 6% između 2024. i 2029. godine, iako sporijim tempom od 11% CAGR-a između 2019. i 2024. godine.

Prijelaz na Windows 11

Microsoftova odluka o prestanku podrške za prijenosna računala sa sustavom Windows 10 počevši od listopada 2025. godine donijet će izazove i prilike za sektor, jer se očekuje da će organizacije koje još nisu nadogradile zamijeniti svoja starija prijenosna računala u 2025. godini i kasnije.

Na razvijenim tržištima to će vjerojatno smanjiti ponudu rabljenih prijenosnih računala, jer uređaji stariji od šest godina više neće podržavati operativni sustav Windows. Iako bi se nekoliko prijenosnih računala moglo prenamijeniti pomoću ChromeOS-a ili čak Linuxa, ne očekujemo veliku potražnju za njima. Međutim, otvara se prilika za takva prijenosna računala uđu na nedovoljno razvijena tržišta u razvoju u Africi ili Aziji, gdje je nedostatak podrške za Windows 10 manje kritičan, a osjetljivost na troškove mnogo veća nego na zrelim tržištima.

Istovremeno, mnoga će poduzeća morati zamijeniti svoja stara prijenosna računala, a značajan dio će odabrati obnovljene ili reproizvedene uređaje. To će dodatno pritisnuti cijene na organiziranom sekundarnom tržištu jer je ponuda smanjena, a potražnja porasla.