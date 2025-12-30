Suosnivač CD Projekta preuzeo GOG

Čini se kako je netko pokušao kupiti trgovinu igara bez DRM zaštite, pa je Michał Kiciński priskočio u pomoć.

Miroslav Wranka utorak, 30. prosinca 2025. u 16:35
📷 GOG
GOG

Michał Kiciński, suosnivač CD Projekta, preuzeo je potpuno vlasništvo nad trgovinom videoigara bez DRM-a GOG. Platformu za digitalne videoigre CD Projekt je pokrenuo 2008. godine s izričitom misijom očuvanja "dobrih starih igara" (otuda i akronim GOG). CD Projekt poznat je po svom studiju za igre CD Projekt Red, koji stoji iza serije igara The Witcher i Cyberpunk 2077.

Kiciński kupio 100 posto GOG-ovih dionica za 90,7 milijuna PLN (25 milijuna američkih dolara). Akvizicija je u potpunosti pokrivena namjenskim financiranjem osiguranim prilikom zatvaranja prodaje i nije uključivala prodaju dionica CD Projekta koje posjeduje Kiciński.

Trgovina će nastaviti poslovati neovisno pod novim vlasnikom, držeći se svoje filozofije bez DRM-a i kontinuiranog rada na održavanju klasičnih naslova igrivim na modernim računalima. Nakon prodaje, CD Projekt i GOG potpisali su ugovor o distribuciji koji će osigurati nastavak uvrštavanja igara CD Projekt Reda na GOG.

Prema obavijesti na web stranici CD Projekta, prodaja dionica GOG-a "u skladu je sa strategijom rasta grupacije CD Projekt, koja pretpostavlja fokusiranje na osnovnu djelatnost Društva, tj. razvoj i objavljivanje videoigara i srodnih projekata temeljenih na vlastitim i novim franšizama". Spomenut je i "konkurentni proces prodaje", što implicira kako Kiciński možda nije bio jedini ponuđač.

Zasad nije jasno kakvu će ulogu Kiciński imati u CD Projektu. Ostaje značajan dioničar, ali nije naveden u upravi ili nadzornom odboru tvrtke.



