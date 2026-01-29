Sony prepušta Braviu TCL-u

Sony i TCL Electronics Holdings Limited potpisali su memorandum o razumijevanju kako bi potvrdili namjere o osnivanju zajedničkog poduzeća koje će preuzeti Sonyjevo poslovanje s kućnom zabavom, pri čemu će TCL imati 51, a Sony 49 posto dionica. Zajedničko poduzeće djelovat će globalno, obavljajući cijeli proces od razvoja i dizajna proizvoda do proizvodnje, prodaje, logistike i korisničke podrške za proizvode, uključujući televizore i kućnu audio opremu.

Dvije će tvrtke nastaviti s razgovorima o potpisivanju konačnih obvezujućih sporazuma do kraja ožujka 2026. godine. Ovisno o potpisivanju konačnih sporazuma i relevantnim regulatornim odobrenjima i drugim uvjetima, očekuje se kako će nova tvrtka započeti s radom u travnju 2027.



Nova tvrtka planira koristiti Sonyjeve tehnologije slike i zvuka, vrijednosti marke i operativne stručnosti, uključujući upravljanje lancem opskrbe, uz korištenje TCL-ove tehnologije prikaza, prednosti globalne razmjere, industrijskog otiska, cjelovite isplativosti i snage vertikalnog lanca opskrbe. Njeni proizvodi bi trebali nastaviti koristiti nazive Sony i BRAVIA.