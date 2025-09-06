SAP ulaže 20 mlrd. eura u suvereni cloud

SAP će u sljedećih deset godina uložiti 20 milijardi eura u širenje suverene cloud infrastrukture u Europi, namijenjene javnom sektoru i reguliranim okruženjima te za obranu. Nova investicija pokriva razvoj, isporuku i održavanje SAP-ovih suverenih cloud rješenja, uključujući infrastrukturu, istraživanje i razvoj, operativno osoblje i ulaganja u usklađenost.



Trebala bi nadograditi postojeće SAP-ove europske podatkovne centre u Walldorfu, Sankt Leon-Rotu i Frankfurtu, uz istovremeno širenje mogućnosti suverenim kontrolama, novim implementacijama na lokacijama kupaca i suradnjom s partnerima poput Delos Clouda u Njemačkoj.



Neće se natjecati s hiperskalerima u velikom obimu niti ulaziti u IaaS poslovanje, već nastoje osigurati da Europa može sigurno usvojiti oblak i umjetnu inteligenciju, pod europskom kontrolom.



U lipnju je glavni izvršni direktor SAP-a Christian Klein upozorio kako su bilo kakvi napori konkuriranja američkim hiperskalerima u računalnom oblaku u Europi uzaludni. Ne vidi smisao u dupliciranju fizičkih kapaciteta, već smatra kako se Europa treba izdići na pametnijem korištenju softvera, umjetne inteligencije i primijenjenih inovacija.

