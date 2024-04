Samsung u prvom kvartalu 2024. očekuje gotovo deset puta veću dobit

Operativna dobit tvrtke Samsung Electronics u prvom tromjesečju ove godine mogla bi porasti za više od deset puta, ponajviše zahvaljujući većoj potražnji zbog umjetne inteligencije.



U toj tvrtci procjenjuju kako bi mogla porasti na 4,89 milijardi američkih dolara, što je za 931 posto više nego godinu dana prije. Ujedno će to biti najveća Samsungova kvartalna dobit od trećeg tromjesečja 2022. godine.



Ipak, prihod je rastao slabije od očekivanja, za 11 posto u odnosu na 2023. godinu, na oko 52,5 mlrd. USD.



Detaljno financijsko izvješće za kvartal koji je završio 31. ožujka trebalo bi biti objavljeno do 30. travnja.



Odjel za proizvodnju čipova trebao bi zabilježiti prvu dobit u zadnjih pet tromjesečja, nakon oporavka cijena memorijskih čipova od pada sredinom 2022.



Cijene DRAM čipova porasle su oko 20 posto tijekom prvog kvartala u odnosu na prethodni kvartal, dok su cijene NAND flash čipova porasle za 23 do 28 posto, prema podacima tvrtke TrendForce.



Očekuje se kako bi Samsung mogao postupno sustići tvrtku SK Hynix u segmentu čipova visoke propusnosti (HBM).



Samsung bi također mogao objaviti solidne rezultate poslovanja za odjel koji se bavi mobilnim uređajima.



Procjenjuje se kako je u prva tri mjeseca ove godine isporučio 57 milijuna pametnih telefona, za osam posto više nego u prethodnom kvartalu, uz povećanje prosječne prodajne cijene za 30 posto.



Globalna prodaja pametnih telefona Galaxy S24 porasla je također za osam posto u usporedbi s prošlogodišnjom serijom Galaxy S23 tijekom njihova prva tri tjedna dostupnosti, prema podacima tvrtke Counterpoint.