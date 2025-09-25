Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja

Zasad nije jasno u koji će pravni subjekt Nvidia konkretno uložiti, kao i kakve posljedice će to imati po po partnere i konkurenciju

Mreža četvrtak, 25. rujna 2025. u 06:15
📷 Bolivia Inteligente (Unsplash)
Bolivia Inteligente (Unsplash)

Nvidia će za 100 milijardi američkih dolara preuzeti financijski udio u jednom od svojih najvećih kupaca, ali bez ikakvog glasačkog prava zauzvrat. OpenAI će dobiti dio kapitala koji mu je potreban za ambiciozne planove izgradnje ogromnih superračunala potrebnih za razvoj novih generacija umjetne inteligencije.

Početno ulaganje, vrijedno 10 mlrd. USD, cilja gigavat kapaciteta korištenjem Nvidijinih čipova Vera Rubin. Izgradnja bi započela u drugoj polovici 2026.

Prema procjeni glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga, izgradnja podatkovnih centara umjetne inteligencije košta oko 50 mlrd. USD po gigavatu kapaciteta, od čega oko 35 mlrd. USD ide na Nvidijine čipove i opremu. Nvidia se obvezala ulagati u OpenAI kako bi pomogla u izgradnji podatkovnih centara od 10 gigavata kapaciteta, odnosno oko 10 mlrd. USD po gigavatu. To ostavlja oko 40 mlrd. USD dodatnog kapitala potrebnog za svaki gigavat kapaciteta koji OpenAI planira izgraditi. 

Konačni dogovor o ulaganju trebao bi biti postignut u nadolazećim mjesecima. Zasad nije jasno planira li Nvidia ulagati u neprofitni subjekt OpenAI-ja ili njezini planovi ovise o pretvaranju OpenAI-ja u korporaciju koju bi nadzirala neprofitna organizacija.

OpenAI je trenutno procijenjen na 500 mlrd. USD. Početno Nvidijino ulaganje trebalo bi biti u skladu s tom procjenom. Nije poznato kad bi novi kapaciteti trebali biti pušteni u rad, kao ni hoće li se naknadna Nvidijina ulaganja u OpenAI odvijati po trenutnoj vrijednosti OpenAI-ja ili po vrijednosti tvrtke u trenutku kada Nvidia izvrši svako ulaganje.

Pitanje je i hoće li OpenAI-jevi konkurenti zadržati pristup Nvidijinim čipovima. Otvoreno je i pitanje što to znači za AMD, koji želi konkurirati Nvidiji u prodaji čipova za umjetnu inteligenciju, kao i za Oracle, koji je potpisao ugovore vrijedne stotine milijardi dolara za pružanje usluga računalstva u oblaku OpenAI-ju.
 



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi