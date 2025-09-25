Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja

Nvidia će za 100 milijardi američkih dolara preuzeti financijski udio u jednom od svojih najvećih kupaca, ali bez ikakvog glasačkog prava zauzvrat. OpenAI će dobiti dio kapitala koji mu je potreban za ambiciozne planove izgradnje ogromnih superračunala potrebnih za razvoj novih generacija umjetne inteligencije.



Početno ulaganje, vrijedno 10 mlrd. USD, cilja gigavat kapaciteta korištenjem Nvidijinih čipova Vera Rubin. Izgradnja bi započela u drugoj polovici 2026.



Prema procjeni glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga, izgradnja podatkovnih centara umjetne inteligencije košta oko 50 mlrd. USD po gigavatu kapaciteta, od čega oko 35 mlrd. USD ide na Nvidijine čipove i opremu. Nvidia se obvezala ulagati u OpenAI kako bi pomogla u izgradnji podatkovnih centara od 10 gigavata kapaciteta, odnosno oko 10 mlrd. USD po gigavatu. To ostavlja oko 40 mlrd. USD dodatnog kapitala potrebnog za svaki gigavat kapaciteta koji OpenAI planira izgraditi.



Konačni dogovor o ulaganju trebao bi biti postignut u nadolazećim mjesecima. Zasad nije jasno planira li Nvidia ulagati u neprofitni subjekt OpenAI-ja ili njezini planovi ovise o pretvaranju OpenAI-ja u korporaciju koju bi nadzirala neprofitna organizacija.



OpenAI je trenutno procijenjen na 500 mlrd. USD. Početno Nvidijino ulaganje trebalo bi biti u skladu s tom procjenom. Nije poznato kad bi novi kapaciteti trebali biti pušteni u rad, kao ni hoće li se naknadna Nvidijina ulaganja u OpenAI odvijati po trenutnoj vrijednosti OpenAI-ja ili po vrijednosti tvrtke u trenutku kada Nvidia izvrši svako ulaganje.



Pitanje je i hoće li OpenAI-jevi konkurenti zadržati pristup Nvidijinim čipovima. Otvoreno je i pitanje što to znači za AMD, koji želi konkurirati Nvidiji u prodaji čipova za umjetnu inteligenciju, kao i za Oracle, koji je potpisao ugovore vrijedne stotine milijardi dolara za pružanje usluga računalstva u oblaku OpenAI-ju.

