Nakon više od deset godina Oracle gasi odjel za oglašavanje

Oracle Advertising se gasi, objavila je izvršna direktorica Safra Catz, nakon što je s dvije milijarde američkih dolara prihoda u 2022. godini pao na oko 300 milijuna USD u fiskalnoj 2024.



Oracle je u cjelini zabilježio 53 mlrd. USD prihoda od prodaje u proteklih 12 mjeseci, što je šest posto više u odnosu na prošlu godinu, i dobit od 10 mlrd. USD, što je 24 posto više.



Gašenje oglašavanja završno je poglavlje više od desetljeća akvizicija, tijekom kojeg je Oracle je kupio tvrtke kao što su Vitrue (2012.), Eloqua (2012.), BlueKai (2014.), DataLogix (2014.) i Moat (2017.)



Ali, nakon skandala s Cambridge Analyticom 2018. i podaci besplatni za sve postali su problematični. Europska Opća uredba o zaštiti podataka stupila je na snagu 2016., a do 2018. organizacije su je morale uskladiti.



Iste je godine Facebook prestao dopuštati partnerima trećih strana ponudu ciljanih oglasa. Otprilike u to vrijeme Apple, Mozilla i drugi počeli su implementirati jaču zaštitu privatnosti koja je utjecala na izvorne mobilne aplikacije i web ekosustav.



I Google je počeo raditi na svojim tehnologijama Privacy Sandbox kako bi zamijenio kolačiće trećih strana.



Do 2019. Oracle je ugasio poslovanje s podacima o publici AddThis u Europi, tri godine nakon akvizicije. Prošle godine to su učinili i na globalnoj razini.



Oracle Advertising je zapošljavao između tisuću i pet tisuća ljudi, koji će vjerojatno morati tražiti novi posao. Oracle ukupno ima oko 164 tisuće zaposlenih.