Legenda u problemima: Kodaku opet prijete stečaj i propast

Kodakov dug dospijeva u roku od dvanaest mjeseci. Nemaju na raspolaganju sredstva kojima bi ga podmirili, zbog čega ne vjeruju kako će moći nastaviti redovno poslovati.

Mreža četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 11:00
📷 Wendy Wei (Pexels)
Kultna fotografska tvrtka Kodak mogla bi propasti u roku od godinu dana. Američka tvrtka stara 133 godine upozorila je investitore kako sumnjaju u mogućnost opstanka ako ne otplate dugove ili ne ispregovaraju nove uvjete.

U zadnjem tromjesečju tvrtka je prijavila neto gubitak od 26 milijuna američkih dolara. Od kraja prošle godine potrošili su 46 mil. USD gotovine, nakon čega im je ostalo tek 155 mil. USD. Dug je na razini od oko 500 mil. USD. Prošle su godine najavili ukidanje svog mirovinskog paketa kako bi ga smanjili.

Zahtjev za stečaj podnijeli su još 2012. godine. Od tada se tvrtka proširila na druge industrije za koje vjeruje da imaju potencijal rasta, uključujući usluge komercijalnog tiska i naprednu kemijsku proizvodnju.

U 2018. su se upleli i u blockchain i kriptovalute. Htjeli su pokrenuti digitalni token KodakCoins za KodakOne, platformu za upravljanje pravima temeljenu na blockchainu, osmišljenu kako bi pomogla fotografima pri registraciji i licenciranju.

Ali, to nikad nije zaživjelo. Sad su se okrenuli farmaceutskoj industriji – otvaraju proizvodni pogon u SAD-u za proizvodnju ključnih početnih sastojaka za lijekove.



