IoT Analytics: Globalno tržište pametnih brojila električne energije

Izvješćem su obuhvaćene 52 zemlje u pet regija svijeta. Kao IoT uređaji, pametni mjerači omogućuju komunalnim poduzećima (USP-ovima) za energiju i vodu da ugrade otpornost u svoje operacije s podacima gotovo u stvarnom vremenu iz svojih distribucijskih mreža. S održivošću i digitalizacijom komunalnih usluga u cijelom svijetu, očekuje se da će instalirana baza tih uređaja premašiti 1,75 milijardi do 2030. godine (uz prosječan godišnji rast od 6%).

Dosadašnje usvajanje pametnih mjerača električne energije daleko je ispred usvajanja pametnih plinomjera i pametnih vodomjera, iako bi se trend mogao promijeniti do 2030. godine, pri čemu se očekuje rast usvajanja pametnih plinomjera i vodomjera za 10% odnosno 16% prosječnog godišnjeg rasta do 2030. godine.

Global Smart Meter Market Tracker 2020–2030 IoT Analytics

Višenamjenska brojila

Pametno brojilo električne energije elektronički je IoT uređaj koji se koristi u mjernim sustavima koje postavljaju pružatelji komunalnih usluga (USP) za mjerenje različitih parametara u distribuciji električne energije potrošačima. Pametna brojila dio su USP-ovih sustava automatizirane infrastrukture mjerenja (AMI), koji koriste dvosmjernu komunikaciju koja omogućuje glavnim sustavima komunalnih poduzeća da prikupljaju podatke i komuniciraju s pametnim brojilima.

Značajke pametnog mjerača električne energije nisu ograničene na podatke o potrošnji u stvarnom vremenu; oni također uključuju uvide gotovo u stvarnom vremenu o kvaliteti električne energije, fluktuacijama napona i prekidima u distribucijskoj infrastrukturi USP-ova.

Od kraja 2023. godine, tržište pametnih brojila električne energije postiglo je prodor od 43% ukupnog globalnog tržišta brojila električne energije, prema praćenju tržišta.

Inicijative za modernizaciju električne mreže započele su kasnih 2000-ih u Italiji i SAD-u i ubrzale su se do nacionalnih uvođenja u cijeloj EU i APAC regijama nakon 2010. godine. Regulatorne politike (podržane financijskim poticajima regionalnih ili nacionalnih vlada) doprinijele su ovom rastu, budući da su te politike potaknuli su komunalna poduzeća da zamijene mehanička mjerača električne energije pametnim brojilima kako bi modernizirali svoju mrežnu infrastrukturu.

Međutim, ne moderniziraju svi dijelovi svijeta svoju električnu infrastrukturu. Prema alatu za praćenje, Sjeverna Amerika, Europa i istočna Azija imale su veće stope tržišnog prodora pametnih mjerača električne energije, ali stope usvajanja još uvijek variraju od zemlje do zemlje. U međuvremenu, Latinska Amerika, Afrika i Južna Azija sporo su pokrenule sveukupne projekte pametnih mjerača električne energije. Neke su zemlje posljednjih godina pokrenule velike projekte pametnih mjerača električne energije, iako su složenost implementacije projekta, nedostatak regulatornih politika i prepreke u troškovima odgodili uvođenje u nekoliko zemalja.

Općenito, tržište pametnih brojila električne energije izgleda obećavajuće, jer Smart Meter Market Tracker predviđa da će ovi IoT uređaji postići 54% usvajanja ukupnog globalnog tržišta brojila električne energije do 2030. godine.

Global Smart Meter Market Tracker 2020–2030 IoT Analytics

Regionalna usvajanja

Sjeverna Amerika ima najrazvijenije tržište pametnih brojila električne energije, s gotovo 77% prodora na tržište brojila električne energije do kraja 2023. godine. U SAD-u, pametna brojila električne energije imaju prodor od 76% na cjelokupnom tržištu brojila električne energije od 2023. godine, potaknuta velikim implementacijama od strane komunalnih poduzeća u vlasništvu investitora. Očekuje se da će se uvođenje pametnih brojila u SAD-u usporiti ili zaustaviti do 2030. godine zbog visoke stope prodora pametnih brojila i dugog životnog ciklusa proizvoda. Kako općine s manjim proračunima i komunalna poduzeća u vlasništvu zadruga zamjenjuju svoja tradicionalna brojila za električnu energiju pametnim brojilima, godišnje isporuke pametnih brojila u SAD-u trebale bi do kraja desetljeća zabilježiti marginalni rast.

Nadalje, regija će dobiti daljnji poticaj u isporukama pametnih brojila, budući da su kanadske komunalne tvrtke Fortis i Hydro One najavile planove za 2023. godine da zamijene svoje postojeće AMI pametnim brojilima druge generacije.

U međuvremenu, APAC regija ima najveće adresabilno tržište za pametna brojila električne energije, s preko 1,1 milijardu krajnjih točaka za mjerenje električne energije. U 2023. godini APAC regija činila je gotovo 60% globalne baze instaliranih pametnih brojila i više od 50% godišnjih isporuka pametnih brojila. U 2023. godini regija je postigla stopu penetracije pametnih brojila od 49%, uglavnom potaknuta uspješnim nacionalnim uvođenjem u Kini i Japanu. S planiranim nacionalnim implementacijama u Australiji, Južnoj Koreji, Indiji, Indoneziji i Singapuru, očekuje se da će penetracija pametnih brojila u regiji dosegnuti 67% do kraja ovog desetljeća.

Treba napomenuti da je u toj regiji 2021. godine indijska vlada postavila ambiciozan cilj instaliranja 250 milijuna pametnih brojila električne energije do kraja 2025. godine. Kako bi izvršila strategiju provedbe, indijska vlada pokrenula je Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) ne samo za pomoći financijski podržati regionalnu USP implementaciju i održavanje pametnih brojila, ali i proširiti domaće proizvodne kapacitete za proizvodnju pametnih brojila u Indiji. Do kraja 2023. godine Indija je postigla manje od 3% ovog cilja, što čini malo vjerojatnim da će se ovaj cilj ispuniti prije 2030. godine. Ipak, do 2030. godine Indija je na putu da postane pojedinačno najveće tržište pametnih mjerača električne energije u uvjete godišnje otpreme i prihoda.

U regiji Bliskog istoka i Afrike, Saudijska Arabija i UAE prednjače u implementaciji pametnih brojila za električnu energiju. Godine 2022. državna tvrtka USP Saudi Electricity Company (SEC) Saudijske Arabije objavila je uspješnu implementaciju približno 11 milijuna pametnih brojila tijekom tri godine. U međuvremenu, očekuje se da će Ujedinjeni Arapski Emirati, koji već imaju instalirano 1,6 milijuna pametnih brojila električne energije, dovršiti svoje nacionalno uvođenje do kraja 2029. godine.

Latinska Amerika doživjela je najsporiju implementaciju pametnih mjerača električne energije, uglavnom zbog regulatorne neodlučnosti koja je odgodila uvođenje projekta. Urugvaj je bio prva zemlja u regiji koja je odredila uvođenje pametnih brojila u cijeloj zemlji, s ciljem završetka 2026. godine.

Global Smart Meter Market Tracker 2020–2030 IoT Analytics

Europsko kašnjenje

Europa je krajem 2023. godine imala 47% tržišne penetracije pametnih brojila električne energije na cijelom kontinentu. Francuska, Španjolska, Italija, Nizozemska i skandinavske zemlje pokrenule su uvođenje na nacionalnoj razini u prošlom desetljeću, dok su Grčka, Mađarska, Poljska i Rumunjska tek započele svoje novije inicijative.

Njemačka, s preko 50 milijuna mjernih točaka električne energije, uvelike zaostaje u stopi usvajanja, s manje od 4% pametnih brojila električne energije do sada. Međutim, početkom 2023. godine njemačka vlada je preinačila svoj Zakon o radu mjernih točaka iz 2016. godine kako bi ubrzala implementaciju pametnih brojila, ciljajući na potpuno uvođenje do 2032. godine. Novi zakon propisuje obvezujuće rokove za USP-ove s planom koji uključuje 20% uvođenja do kraja 2025., 50% do kraja 2028. i 95% do kraja 2030. godine za rezidencijalne i male poslovne potrošače, s ciljevima koji se protežu do 2032. godine za velike potrošače. Međutim, postoji snažan tržišni skepticizam oko postizanja ovih rokova zbog potrebe za jasnoćom od strane vlade oko financijske potpore za USP-ove, tehničke specifikacije AMI-ja, privatnost podataka i okvir za upravljanje sigurnošću.