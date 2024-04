Gartner predviđa da će globalna IT potrošnja u 2024. porasti 8%

Očekuje se da će globalna IT potrošnja iznositi ukupno 5,06 bilijuna američkih dolara u 2024. godini, što je povećanje od 8% u odnosu na 2023. godinu, navodi se u najnovijoj prognozi Gartner, Inc

To je povećanje u odnosu na prognozu rasta od 6,8% iz prethodnog tromjesečja.

Prognoza globalne IT potrošnje (u milijunima američkih dolara) Gartner (travanj 2024.)

"S potrošnjom na IT usluge koje bi trebale porasti za 9,7% i premašiti 1,52 bilijuna dolara, ta kategorija će postati najveće tržište IT potrošnje", rekao je potpredsjednik analitičara u Gartneru John-David Lovelock te dodao kako “poduzeća brzo zaostaju za tvrtkama za IT usluge u privlačenja talenata s ključnim IT vještinama što stvara veću potrebu za ulaganjem u troškove savjetovanja. Nalazimo se na prijelomnoj godini za taj trend, s više novca koji se po prvi put troši na savjetovanje nego na interno osoblje.”

U odnosu na 2023. godinu očekuje se značajan porast potrošnje na sustave podatkovnih centara, s 4% na 10% u 2024. godini, najvećim dijelom zbog planiranja ulaganja u modele generativne umjetne inteligencije (GenAI).

Prosječni životni vijek mobilnih telefona se skraćuje, a potrošači i poduzeća sve ranije zamjenjuju mobilne telefone. Takva promjena uzrokovati će da potrošnja na uređaja dosegne 688 milijardi dolara tijekom 2024. godine, u odnosu na potrošnju u 2023. godini koja je iznosila 664 milijarde dolara, time je očekivani rast od 3,6%.