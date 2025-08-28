ByteDance cilja na kapitalizaciju od 330 mlrd. USD

ByteDance se također smatra jednim od kineskih lidera u području umjetne inteligencije, uloživši milijarde dolara u Nvidije čipove, infrastrukturu i razvoj vlastitih modela

ByteDance, vlasnik aplikacije za kratke videozapise TikTok, sprema se pokrenuti novi program otkupa dionica zaposlenika koji će tog kineskog tehnološkog diva procijeniti na više od 330 milijardi američkih dolara.

Tvrtka planira ponuditi postojećim zaposlenicima 200,41 USD po dionici u programu otkupa, za 5,5 posto više prije otprilike šest mjeseci. Očekuje se da će otkup biti pokrenut na jesen.

ByteDance je u drugom tromjesečju ostvario prihode veće za 25 posto u odnosu na prethodnu godinu. Taj skok rezultirao je prihodima tvrtke u drugom tromjesečju od oko 48 mlrd. USD, od čega većina dolazi s kineskog tržišt.

Još je u prvom tromjesečju ByteDancea prihodima većim od 43 mlrd. USD nadmašio Meta Platforms i postao najveća svjetska tvrtka koja se bavi društvenim mrežama. Obje tvrtke održale su rast prodaje iznad 20 posto u drugom tromjesečju, potpomognute snažnom potražnjom za oglašavanjem.

ByteDance se također smatra jednim od kineskih lidera u području umjetne inteligencije, uloživši milijarde dolara u Nvidije čipove, infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom i razvoj vlastitih modela.

Unatoč tome što je nadmašio Metu po prihodima, procjena ByteDancea ostaje manja od petine Metine tržišne kapitalizacije od otprilike 1,9 bilijuna USD - jaz koji analitičari uglavnom pripisuju političkim i regulatornim rizicima u SAD-u.