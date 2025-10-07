Autori će dijeliti prihode s platformom Sora

Suradnje s izmišljenim likovima iz TV serija, filmova i igara službeno dolaze na platformu Sora. Službeno, jer OpenAI pokušava ograničiti protok neovlaštenih prikaza poput nacističkog izdanja Spužva Boba i Pokémona kriminalaca koji se pojavljuju poput kuge na toj platformi od prvog dana.



Pojavljivanja izmišljenih likova u videozapisima, poznata kao cameo prikazi, uvrštena su u planove za skoro objavljivanje, skupa sa sankcioniranjem korištenja likova zaštićenih autorskim pravima. Glavni izvršni direktor Sam Altman je odustao od dosadašnje politike autorskih prava, koja je tražila zahtjeve za isključivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravima iz generiranja videozapisa. Altman je obećao nositeljima prava precizniju kontrolu, koja bi trebala biti slična modelu pristanka za korištenje vašeg lika, ali s dodatnim kontrolama.



Također je najavio kako će neki oblik dijeljenja prihoda s nositeljima prava čije se likove koristi biti "pokrenut vrlo brzo", iako je upozorio kako će do točnog modela plaćanja vjerojatno doći metodom pokušaja i pogrešaka.