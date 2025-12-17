Amazon pregovara o još 10 mlrd. USD investicije u OpenAI

Zauzvrat bi OpenAI kupio čipove Trainium i iznajmio dodatne kapacitete podatkovnih centara kojima upravlja Amazon Web Services. Amazon i dalje ne bi imao pristup najnaprednijim modelima.

Mreža srijeda, 17. prosinca 2025. u 22:20
Levart_Photographer (Unsplash)

Amazon je u pregovorima s OpenAI-jem o ulaganju 10 milijardi američkih dolara u tu tvrtku. Istovremeno bi se obvezali na isporuku više svojih čipova za umjetnu inteligenciju i usluga računalstva u oblaku. Sporazum bi podigao vrijednost OpenAI-ja na preko 500 milijardi USD.

OpenAI bi također mogao pomoći Amazonu s njegovim tržištem online, slično kao što je dogovorio s Etsyjem, Shopifyjem i Instacartom. Međutim, Amazon i dalje ne bi mogao plasirati najnaprednije OpenAI-jeve modele na svojoj platformi za razvojne programere u oblaku, budući Microsoft drži ekskluzivna prava na njih do 2030-ih.

OpenAI je nedavno restrukturirao svoj sporazum s Microsoftom kako bi mu omogućio korištenje kapaciteta podatkovnih centara drugih dobavljača. Otprilike u isto vrijeme, sklopio je niz sporazuma s Nvidijom, Oracleom, AMD-om i drugima kako bi izgradio kapacitete podatkovnih centara i nabavio ili iznajmio čipove za umjetnu inteligenciju.

Prema dogovoru s Amazonom, OpenAI bi koristio njihove čipove Trainium i iznajmio više kapaciteta podatkovnih centara od Amazon Web Services (AWS). Sve to je povrh 38 mlrd. USD najma servera od AWS-a tijekom slijedećih sedam godina, na što se OpenAI već obvezao.

Dosad su samo Softbank i Oracle ukupno se obvezali na 400 mlrd. USD na nove podatkovne centre za računalne potrebe OpenAI-ja. OpenAI i dalje gubi više novca nego što uprihodi.



