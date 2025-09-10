ASML postao najveći dioničar Mistrala

Francuski startup za umjetnu inteligenciju Mistral AI prikupio je 1,7 milijardi eura u rundi financiranja koju predvodi nizozemski proizvođač opreme za čipove ASML. Ta je tvrtka uložila 1,3 milijarde eura u Mistral AI kao dio serije C, čime postaje glavni dioničar Mistrala s udjelom od oko 11 posto.

Najnovija runda financiranja daje Mistralu procjenu vrijednosti od 11,7 milijardi eura, čime postaje najvrjednija tvrtka za umjetnu inteligenciju u Europi. Smatra ih se jednom od najboljih europskih šansi za natjecanje s američkim divovima umjetne inteligencije kao što su OpenAI, Meta Platforms i Google.

Osim ASML-a, prikupljanju sredstava pridružili su se i DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed i NVIDIA. ASML će također surađivati ​​s Mistralom kako bi integrirao modele umjetne inteligencije u svoj portfelj poluvodičke opreme i dobio mjesto u strateškom odboru francuskog startupa preko financijskog direktora Rogera Dassena.

