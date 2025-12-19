Navodno Kina ima prototip EUV stroja koji su izgradili bivši zaposlenici ASML-a

U visoko osiguranom laboratoriju u Shenzhenu, kineski znanstvenici izgradili su ono što SAD godinama pokušava spriječiti: prototip stroja sposobnog za proizvodnju najsuvremenijih poluvodičkih čipova

Takvi poluvodiči pokreću umjetnu inteligenciju, pametne telefone i oružje ključno za zapadnu vojnu dominaciju, objavio je Reuters.

Završen početkom 2025. godine i sada u fazi testiranja, prototip zauzima gotovo cijeli tvornički prostor. Izgradio ga je tim bivših inženjera nizozemskog poluvodičkog diva ASML-a koji su reverznim inženjeringom konstruirali ekstremno ultraljubičaste litografske strojeve ili EUV-ove tvrtke, prema dvjema osobama upoznatim s projektom.

EUV strojevi nalaze se u središtu tehnološkog „hladnog rata“ SAD i Kine. Koriste zrake ekstremnog ultraljubičastog svjetla za urezivanje sklopova tisuće puta tanjih od ljudske dlake na silicijske pločice, što je trenutno sposobnost koju monopolizira Zapad, odnosno ASML. Što su sklopovi manji, to su čipovi snažniji.

Kineski stroj je operativan i uspješno generira ekstremno ultraljubičasto svjetlo, ali još nije proizveo funkcionalne čipove, naveli su izvori.

U travnju je izvršni direktor ASML-a Christophe Fouquet rekao da će Kini trebati "mnogo, mnogo godina" da razvije takvu tehnologiju. No, postojanje tog prototipa, o kojem je Reuters prvi put izvijestio, sugerira da bi Kina mogla biti godinama bliže postizanju neovisnosti o poluvodičima nego što su analitičari predviđali.

Unatoč tome, Kina se i dalje suočava s velikim tehničkim izazovima, posebno u repliciranju preciznih optičkih sustava koje proizvode zapadni dobavljači.

Dostupnost dijelova starijih ASML strojeva na sekundarnim tržištima omogućila je Kini izradu domaćeg prototipa, a vlada je postavila cilj proizvodnje radnih čipova na prototipu do 2028. godine, prema navodima dva neimenovana izvora na koje se poziva Reuters.

No, oni bliski projektu kažu da je realniji cilj 2030. godina, što je i dalje godinama ranije od desetljeća za koje su analitičari vjerovali da će Kini trebati da se po broju čipova izjednači sa Zapadom.

Ding Xuexiang, povjerenik Xi Jinpinga, koji vodi Središnju komisiju za znanost i tehnologiju Komunističke partije

Peking bez komentara

Taj kineski uspjeh označava kulminaciju šestogodišnje vladine inicijative za postizanje samodostatnosti u proizvodnji poluvodiča, jednog od najvećih prioriteta predsjednika Xi Jinpinga. Dok su kineski ciljevi u proizvodnji poluvodiča bili javni, projekt EUV u Shenzhenu provodio se u tajnosti, prema izvorima.

Projekt spada u državnu strategiju za poluvodiče, za koju su državni mediji utvrdili da je vodi Ding Xuexiang, povjerenik Xi Jinpinga, koji vodi Središnju komisiju za znanost i tehnologiju Komunističke partije.

Kineski elektronički div Huawei ima ključnu ulogu u koordinaciji mreže tvrtki i državnih istraživačkih instituta diljem zemlje u kojoj sudjeluju tisuće inženjera, prema Reutersovim izvorima.

Ljudi su to opisali kao kinesku verziju Projekta Manhattan, američkog ratnog napora za razvoj atomske bombe.

„Cilj je da Kina s vremenom bude u mogućnosti proizvoditi napredne čipove na strojevima koji su u potpunosti proizvedeni u Kini. Kina želi da Sjedinjene Države budu 100% izbačene iz svojih lanaca opskrbe“, rekao je jedan od izvora.

Huawei, Državno vijeće Kine, kinesko veleposlanstvo u Washingtonu i kinesko Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

ASML sjedište u Veldhovenu u Nizozemskoj, bivši stručnjaci tvrtke, navodi Reuters, prenijeli su ilegalno znanje i sofisticiranu tehnologiju u Kinu

Do sada je samo jedna tvrtka savladala EUV tehnologiju: ASML, sa sjedištem u Veldhovenu u Nizozemskoj. Njihovi strojevi, koji koštaju oko 250 milijuna američkih dolara, neophodni su za proizvodnju najnaprednijih čipova koje su dizajnirale tvrtke poput Nvidije i AMD-a, a proizvode ih proizvođači čipova poput TSMC-a, Intela i Samsunga.

ASML je izgradio svoj prvi radni prototip EUV tehnologije 2001. godine, a za Reuters je rekao da su mu bila potrebna gotovo dva desetljeća i milijarde eura ulaganja u istraživanje i razvoj prije nego što je 2019. godine proizveo svoje prve komercijalno dostupne čipove.

„Ima smisla da tvrtke žele replicirati našu tehnologiju, ali to nije mali podvig“, naveo je ASML za Reuters.

ASML-ovi EUV sustavi su dostupni američkim saveznicima, uključujući Tajvan, Južnu Koreju i Japan.

Počevši od 2018. godine, Sjedinjene Države počele su vršiti pritisak na Nizozemsku da blokira ASML u prodaji EUV sustava Kini. Ograničenja su se proširila 2022. godine, kada je Bidenova administracija uvela sveobuhvatne kontrole izvoza osmišljene kako bi se Kini onemogućio pristup naprednoj tehnologiji poluvodiča. Nijedan EUV sustav nikada nije prodan kupcu u Kini, rekao je ASML za Reuters.

Kontrole nisu bile usmjerene samo na EUV sustave, već i na starije strojeve za litografiju dubokog ultraljubičastog (DUV) zračenja koji proizvode manje napredne čipove poput Huaweijevih, s ciljem da Kina zaostane barem jednu generaciju u proizvodnji čipova.

Američki State Department izjavio je da je Trumpova administracija pojačala provedbu kontrola izvoza napredne opreme za proizvodnju poluvodiča i da surađuje s partnerima "kako bi zatvorila rupe u zakonu kako tehnologija napreduje".

Nizozemsko ministarstvo obrane izjavilo je da Nizozemska razvija politike koje zahtijevaju od "institucija znanja" da provode provjere osoblja kako bi se spriječio pristup osjetljivoj tehnologiji "od strane pojedinaca koji imaju zle namjere ili koji su u opasnosti od pritiska".

Izvozna ograničenja godinama su usporavala kineski napredak prema samodostatnosti u proizvodnji poluvodiča i ograničavala proizvodnju naprednih čipova u Huaweiju, navode Reutersovi neimenovani izvori.

Kineski „projekt Manhattan“

Jedan veteran kineskog inženjera iz ASML-a regrutiran za projekt bio je iznenađen kada je otkrio da je njegov velikodušni bonus za potpisivanje ugovora došao s identifikacijskom karticom izdanom na lažno ime, prema riječima jedne od osoba koje su bile upoznate s njegovim regrutiranjem.

Jednom unutra, prepoznao je druge bivše kolege iz ASML-a koji su također radili pod pseudonimima te mu je rečeno da koristi njihova lažna imena na poslu kako bi očuvao tajnost, rekla je osoba. Druga osoba neovisno je potvrdila da su regruti dobivali lažne osobne iskaznice kako bi sakrili svoj identitet od drugih radnika unutar sigurnog objekta.

Upute su bile jasne, rekle su dvije osobe: Klasificirano pod nacionalnom sigurnošću, nitko izvan kompleksa nije smio znati što grade - ili da su uopće tamo.

Tim uključuje nedavno umirovljene, bivše ASML inženjere i znanstvenike rođene u Kini - glavne mete zapošljavanja jer posjeduju osjetljivo tehničko znanje, ali se suočavaju s manje profesionalnih ograničenja nakon napuštanja tvrtke, rekli su izvori.

Dvoje trenutnih zaposlenika ASML-a kineske nacionalnosti u Nizozemskoj rekli su za Reuters da su im se regruteri iz Huaweija obraćali najmanje od 2020. godine.

Huawei nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

Europski zakoni o privatnosti ograničavaju ASML-ovu mogućnost praćenja bivših zaposlenika. Iako zaposlenici potpisuju ugovore o neotkrivanju podataka, njihovo provođenje preko granica pokazalo se teškim.

ASML je 2019. godine dobio presudu od 845 milijuna dolara protiv bivšeg kineskog inženjera optuženog za krađu poslovnih tajni, ali je optuženik podnio zahtjev za stečaj i nastavio poslovati u Pekingu uz potporu kineske vlade, prema sudskim dokumentima.

ASML je za Reuters izjavio da "budno čuva" poslovne tajne i povjerljive informacije.

„Iako ASML ne može kontrolirati ili ograničavati gdje bivši zaposlenici rade, svi zaposlenici su obvezani klauzulama o povjerljivosti u svojim ugovorima“, navela je tvrtka i „uspješno je pokrenula pravne postupke kao odgovor na krađu poslovnih tajni“.

Reuters nije uspio utvrditi jesu li poduzete ikakve pravne radnje protiv bivših zaposlenika ASML-a uključenih u kineski program litografije.

Tvrtka je izjavila da štiti znanje o EUV-u osiguravajući da samo odabrani zaposlenici mogu pristupiti informacijama čak i unutar tvrtke.

Nizozemska obavještajna služba upozorila je u travnju da je Kina "koristila opsežne programe špijunaže u svojim pokušajima da dobije naprednu tehnologiju i znanje od zapadnih zemalja", uključujući regrutiranje "zapadnih znanstvenika i zaposlenika visokotehnoloških tvrtki".

Veterani ASML-a omogućili su proboj u Shenzhenu, naveli su izvori. Bez njihovog detaljnog poznavanja tehnologije, reverzni inženjering strojeva bio bi gotovo nemoguć.

Njihovo zapošljavanje bilo je dio agresivne kampanje koju je Kina pokrenula 2019. godine za stručnjake za poluvodiče koji rade u inozemstvu, nudeći bonuse za potpisivanje ugovora koji su počinjali od 420.000 do 700.000 američkih dolara i subvencije za kupnju nekretnina, prema Reutersovoj reviziji vladinih dokumenata o politici.

Među regrutima je bio Lin Nan, bivši voditelj tehnologije izvora svjetlosti u ASML-u, čiji je tim u Šangajskom institutu za optiku Kineske akademije znanosti podnio osam patenata o EUV izvorima svjetlosti u 18 mjeseci, prema podnesenim patentnim prijavama.

Šangajski institut za optiku i finu mehaniku nije odgovorio na zahtjeve za komentar. Lin nije bio dostupan za komentar.

Dvije dodatne osobe upoznate s kineskim naporima regrutiranja rekle su da su neki naturalizirani državljani drugih zemalja dobili kineske putovnice i dopušteno im je zadržati dvojno državljanstvo.

Kina službeno zabranjuje dvojno državljanstvo i nije odgovorila na pitanja o izdavanju putovnica.

Kineski prototip

Najnapredniji ASML-ovi EUV sustavi otprilike su veličine školskog autobusa i teže 180 tona. Nakon neuspjelih pokušaja repliciranja veličine, prototip unutar laboratorija u Shenzhenu postao je višestruko veći kako bi se poboljšala njegova snaga, prema riječima dva izvora.

Kineski prototip je grub u usporedbi s ASML-ovim strojevima, ali dovoljno operativan za testiranje, naveli su izvori.

Kineski prototip zaostaje za ASML-ovim strojevima uglavnom zato što se istraživači muče s nabavom optičkih sustava poput onih od njemačkog Carl Zeiss AG-a, jednog od ključnih dobavljača ASML-a, rekla su dva izvora.

Zeiss je odbio komentirati.

Strojevi ispaljuju lasere na rastaljeni kositar 50.000 puta u sekundi, stvarajući plazmu na 200.000 stupnjeva Celzija. Svjetlost se fokusira pomoću zrcala čija se proizvodnja provodi mjesecima, prema Zeissovoj web stranici.

Prema riječima dvoje ljudi, vodeći kineski istraživački instituti odigrali su ključnu ulogu u razvoju domaćih alternativa.

Institut za optiku, finu mehaniku i fiziku Changchun pri Kineskoj akademiji znanosti (CIOMP) postigao je proboj u integraciji ekstremnog ultraljubičastog svjetla u optički sustav prototipa, omogućujući mu da postane operativan početkom 2025., rekao je jedan od izvora, iako optika još uvijek zahtijeva značajno poboljšanje.

CIOMP nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

U online pozivu za zapošljavanje u ožujku na svojoj web stranici, institut je izjavio da nudi "neograničene" plaće istraživačima litografije s doktoratom znanosti i istraživačke stipendije u vrijednosti do 560.000 USD plus 140.000 USD osobnih subvencija.

Jeff Koch, analitičar istraživačke tvrtke SemiAnalysis i bivši ASML inženjer

Jeff Koch, analitičar istraživačke tvrtke SemiAnalysis i bivši ASML inženjer, rekao je da će Kina postići "značajan napredak" ako "izvor svjetlosti ima dovoljno snage, pouzdan je i ne stvara previše kontaminacije".

„Nema sumnje da je ovo tehnički izvedivo, samo je pitanje vremenskog okvira“, rekao je. „Kina ima prednost što komercijalni EUV sada postoji, tako da ne počinju od nule.“

Kako bi dobila potrebne dijelove, Kina spašava komponente iz starijih ASML strojeva i nabavlja dijelove od ASML dobavljača putem tržišta rabljene robe, rekla su dva izvora.

Mreže posredničkih tvrtki ponekad se koriste za prikrivanje krajnjeg kupca, rekli su izvori.

Za prototip se koriste komponente japanskih tvrtki Nikon i Canon čiji je izvoz ograničen, rekla je jedna od osoba i dodatni izvor.

Nikon je odbio komentirati. Canon je rekao da nije upoznat s takvim izvješćima. Japansko veleposlanstvo u Washingtonu nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Izvori navode da međunarodne banke redovito prodaju stariju opremu za proizvodnju poluvodiča. Aukcije u Kini prodavale su stariju ASML litografsku opremu još u listopadu 2025., prema pregledu oglasa na Alibaba Auctionu, platformi u vlasništvu Alibabe.

Tim od oko 100 nedavnih diplomanata usmjeren je na reverzni inženjering komponenti s EUV i DUV litografskih strojeva, prema izvorima.

Svaki radni stol snima se zasebnom kamerom kako bi se dokumentirali njihovi napori rastavljanja i ponovnog sastavljanja dijelova - rad koji ljudi opisuju kao ključan za kineske litografske napore.

Zaposlenici koji uspješno sastave komponentu dobivaju bonuse, naveli su izvori.

Projekt vodi Huawei

Iako projekt EUV vodi kineska vlada, Huawei je uključen u svaki korak lanca opskrbe, od dizajna čipova i opreme za izradu do proizvodnje i konačne integracije u proizvode poput pametnih telefona, prema riječima četiri osobe upoznate s Huaweijevim poslovanjem.

Ren Zhengfei, izvršni direktor Huaweia informira visoke kineske čelnike u Pekingu o napretku projekta

Izvršni direktor Ren Zhengfei informira visoke kineske čelnike o napretku, prema jednoj od izvora.

SAD su 2019. godine stavile Huawei na popis pravnih osoba, zabranivši američkim tvrtkama poslovanje s njima bez licence.

Huawei je za taj projekt rasporedio zaposlenike u urede, proizvodne pogone i istraživačke centre diljem zemlje. Zaposlenici raspoređeni u timove za poluvodiče često spavaju na licu mjesta i zabranjen im je povratak kući tijekom radnog tjedna, a pristup telefonima ograničen je za timove koji obavljaju osjetljivije zadatke, prema riječima izvora.