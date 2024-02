Apple nije previše platio Tima Cooka, kaže sud

Američki savezni sud je odbacio tužbu protiv Applea kojom se tvrdilo kako je ta tvrtka previše platila svog glavnog izvršnog Tima Cooka i druge visoko rangirane direktore za desetke milijuna američkih dolara pogrešnim izračunavanjem vrijednosti nagrada temeljenih na učinku.



Američka okružna sutkinja Jennifer Rochon navela je kako je Apple opisao svoje metode plaćanja u detaljnim tablicama kompenzacije točno kako to zahtijevaju zakoni o vrijednosnim papirima i pravila agencije Securities and Exchange Commission.



Ocijenila je kako nema dokaza da je Appleov upravni odbor postupio nepropisno pri dodjeljivanju plaća. Tužitelj - mirovinski fond povezan s International Brotherhood of Teamsters - nije dao odboru dovoljno vremena za razmatranje prigovora prije tužbe, dodala je.



U tužbi je bilo navedeno kako je Apple Cooku i četvorici drugih direktora 2021. i 2022. dodijelio 92,7 mil. USD, odnosno 94 mil. USD ograničenog izdanja dionica za izvedbu temeljenu na ostvarenim rezultatima, iako je odbor za naknade te namjeravao dodijeliti samo 77,5 mil. USD svake godine.



Rochon je navodnu pogrešku pripisala neispravnom izračunu fer vrijednosti u vrijeme dodjele potpore i rekla da je dovela u zabludu dioničare koji bi davali savjetodavne glasove o naknadama izvršnih direktora.



Cookova naknada iznosila je oko 99 mil. USD u 2021. i 2022., uključujući više od 82 mil. USD nagrada za dionice svake godine. Njegova ukupna plaća pala je na 63,2 mil. USD za 2023. Četvorica drugih direktora dobili su svaki po više od 26 mil. USD u svakoj od te tri godine.