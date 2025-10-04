Blago nama: Microsoft sad ima vlastite crocsice

Jedan par popularnih plastičnih natikača dizajniran je tako da podsjeća na fotografiju zelenog brda i plavog neba koja je bila standardna pozadina radne površine za Windows XP

Microsoft je otkrio način kako crocsice učiniti još ružnijima koristeći dio vlastitog softvera. O tome se govori još od kolovoza, no sad su u Redmondu potvrdili kako njihovo izdanje crocsica doista postoji i kako su "nadahnute nekim od najprepoznatljivijih trenutaka brenda, uključujući Windows XP". Jedan par dizajniran je tako da podsjeća na fotografiju zelenog brda i plavog neba koja je bila standardna pozadina radne površine za Windows XP.

Korporacija Crocs sličice na cipelama naziva "jibbitz charms". Prodaje ih kao dodatke onima koji žele personalizirati svoju obuću. U ovom slučaju reproduciraju sličice za Microsoftov web preglednik Internet Explorer, koš za smeće sustava Windows i Office Assistant, poznat i kao "Clippy", koji je bio rani prethodnik Copilota.

Microsoft je stvorio ove crocsice kako bi proslavio svoju 50. obljetnicu, ali ih nije stavio u prodaju. Ako ih želite, morate se uključiti u natjecanje na Instagramu. Također nude torbu s vezicom koja reproducira isti motiv, a softverski div otprije je poznat i po ružnim božićnim džemperima.