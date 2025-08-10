Eto egzoskeleta za planinare i vikend izletnike

Teško vam je popeti se na planinu? U pomoć može priskočiti egzoskelet na baterije opremljen umjetnom inteligencijom. Ali, kakvog to ima smisla?

Hypershell X je prvi svjetski egzoskelet za aktivnosti na otvorenom. Namijenjen je planinarima, vikend izletnicima, fotografima i svima koji vole puno hodati.

Uređaj težak 1,8 kilograma veže se oko struka i bedara kako bi nogama pružio poticaj pokretan umjetnom inteligencijom. AIMotionEngine prilagođava se hodu i terenu koristeći mrežu senzora kako bi predvidio pokrete i dinamički reagirao. Trebao bi moći dodati 40 posto više snage nogama i smanjiti ukupni napor za 30 posto.

Konstrukcija je otporna na vodu i prašinu (IP54). Može funkcionirati na temperaturama u rasponu od -4° do 60°C). Postoji popratna aplikacija za fino gađanje i praćenje performansi, ali nije potrebna za korištenje osnovnih značajki. Ugrađeno dugme omogućuje prebacivanje načina rada, uključivanje i isključivanje te namještanje razina pomoći u hodu.

Hypershell X dolazi u tri modela: Go, Pro i Carbon. Svaki dijeli istu vršnu snagu od 800 W i adaptivne načine rada, ali naprednije inačice nude podršku za deset aktivnosti, poput trčanja planinarenja i šljunčanog terena. Domet baterije je nešto manje od 17 kilometara po punjenju, uz podršku za brzo punjenje (90 minuta).