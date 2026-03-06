Tko pobjeđuje u utrci AI chatbotova?

Mobilna aplikacija gubila je dnevno aktivne korisnike (daily active users, DAU) u SAD-u četiri mjeseca zaredom, a globalno tri mjeseca zaredom. Između kolovoza 2025. i veljače 2026. udio ChatGPT-a u dnevno aktivnim korisnicima među sedam vodećih AI chatbot aplikacija pao je s 57 % na 42 % u SAD-u te sa 73 % na 57 % globalno.

Najveći dobitnik

Najveći dobitnik je Google Gemini. Njegov udio na američkom tržištu dnevno aktivnih korisnika udvostručio se s oko 13 % na 25 % u tom razdoblju, dok se njegov globalni udio gotovo utrostručio, s 9 % na 25 %. Gemini je sada jasno drugi na globalnoj razini. Googleova distribucijska prednost, ugrađena u Android i Pretraživanje, mogla bi postaviti gornju granicu za sve ostale.

Claude je imao najdramatičniju veljaču. Njegov američki tržišni udio dnevno aktivnih korisnika (DAU) otprilike se utrostručio u jednom mjesecu, skočivši s oko 1,5 % u siječnju na gotovo 4 % u veljači. U istom razdoblju udio mu se udvostručio i globalno. Stopa odljeva korisnika Claudea govori još uvjerljiviju priču: pala je s 55 % u kolovozu na samo 36 % u veljači, što je najveće poboljšanje među svim aplikacijama u skupu podataka. Claude je u kolovozu imao najveću stopu odljeva korisnika među svim aplikacijama, a sada je na drugom najnižem mjestu (36 %), zajedno s Grokom, iza ChatGPT-a (25 %).

U subotu, 28. veljače, Claude je prvi put dosegnuo 1. mjesto u američkom iOS App Storeu. Njegova dnevna preuzimanja u SAD-u toga dana i 1. ožujka bila su viša od svih ostalih aplikacija za generativne AI chatbotove, osim ChatGPT-a. Iako se rast njegovog ranga i preuzimanja poklopio s jačanjem neslaganja između Anthropica i Pentagona, aplikacija je kontinuirano poboljšavala svoje rezultate još od kraja siječnja. Njegov uspjeh ponajprije je rezultat napretka proizvoda i kampanja za instaliranje aplikacija, a ne nužno reakcije potrošača na sporove oko vladine kontrole.

Rast Groka

Grok, umjetna inteligencija Elona Muska povezana s ekosustavom X-a, također je kontinuirano povećavala svoj udio. U SAD-u se Grok popeo s 12 % na više od 15 %, a globalno s 4 % na 6 %. Neravnomjeran rast u SAD-u ima smisla s obzirom na korisničku bazu X-a, ali globalni rast sugerira da Grok pronalazi novu publiku. Stopa odljeva korisnika pala je za sedam postotnih bodova, na oko 36 %, a prosječno vrijeme koje dnevno aktivni korisnik provede u aplikaciji poraslo je s manje od 14 minuta na gotovo 22.

U međuvremenu, neke aplikacije koje su ranije u ovom razdoblju rasle sada gube udio. Perplexity je dosegnuo vrhunac od oko 6 % udjela u SAD-u u listopadu, ali je od tada pao ispod 2 %, dok se njegov globalni udio relativno bolje održao, smanjivši se s vrhunca blizu 8 % na oko 4 %.

Microsoft Copilot u SAD-u se stabilno drži na oko 10 % udjela, ali je zabilježio blagi pad globalnog udjela — jedina aplikacija kod koje su se američki i globalni trendovi razišli. Riječ je o potrošačkoj aplikaciji, a ne o poslovnom rješenju integriranom u Microsoft 365 Copilot.

Ključna poruka ovih podataka jest da se tržište AI chatbotova fragmentira. Prije šest mjeseci ChatGPT je dominirao gotovo većinom dnevne upotrebe. Danas nijedna aplikacija u SAD-u nema udio veći od 50 %. Geminijeva distribucijska prednost, rast angažmana Groka i Claudeova poboljšanja u zadržavanju korisnika predstavljaju vjerodostojne prijetnje postojećem statusu quo.