Ratovanje umjetnom inteligencijom

Koriste se u cijelom nizu vojnih aktivnosti – od klasifikacije i analize informacija, preko pomoći u planiranju vojnih djelovanja, pa do pronalaženja i ciljanja meta.

Tvrtka Anthropic u srpnju 2025. godine najavila je obrambeni ugovor s Pentagonom vrijedan 200 milijuna dolara. Claude je postao prvi model umjetne inteligencije odobren za rad na tajnim vojnim mrežama Sjedinjenih Američkih Država. Vladini dužnosnici upoznati s njegovom upotrebom hvalili su njegov doprinos, a unutar Pentagona i državnih institucija u Washingtonu Anthropicovi AI modeli smatraju se nadmoćnijima od konkurentskih.

No uslijedio je spor između Anthropica i Pentagona oko ograničenja načina na koji američka vojska smije koristiti njihove alate umjetne inteligencije. Nakon toga ministar obrane SAD-a Pete Hegseth 3. ožujka označio je tvrtku kao rizik za lanac opskrbe, zabranivši njezinu upotrebu vojsci SAD-a i njezinim izvođačima. Unatoč toj zabrani, Reutersovi izvori potvrdili su da se Claude nastavio koristiti. Njegova zamjena nekim od konkurentskih modela složen je i dugotrajan proces.

Lanac ubijanja

Američko-izraelski rat protiv Irana opisan je kao „prvi rat umjetne inteligencije“. No nedavna primjena umjetne inteligencije zapravo je tek najnoviji korak u dugoj povijesti tehnoloških dostignuća koja naglašavaju potrebu za brzinom u vojnom „lancu ubijanja“.

„Šezdeset sekundi – to je sve što je trebalo“, tvrdio je bivši izraelski agent Mossada o napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, 28. veljače ove godine, prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana.

Brzina i opseg ratovanja značajno su povećani korištenjem sustava umjetne inteligencije. No ta potreba za brzinom donosi ozbiljne rizike i za civile i za vojne sudionike.

admiral Charles Brad Cooper, šef američkog Središnjeg zapovjedništva (CentCom)

„Utapanje“ u podacima

Moderne vojne operacije proizvode i oslanjaju se na ogromne količine obavještajnih podataka. To uključuje presretnute telefonske pozive i tekstualne poruke, masovni nadzor interneta (poznat kao signalna obavještajna djelatnost), kao i satelitske snimke i videosnimke s dronova. Sve te obavještajne podatke možemo promatrati kao podatke – a problem je što ih ima previše.

Već 2010. godine američko ratno zrakoplovstvo upozoravalo je na „plivanje u senzorima i utapanje u podacima“: previše sati snimki i previše analitičara koji ih ručno pregledavaju.

AI sustavi mogu dramatično ubrzati analizu vojnih obavještajnih podataka.

AI obrada podataka

„Ovi sustavi pomažu nam da u sekundama pročistimo ogromne količine podataka, tako da naši zapovjednici mogu probiti se kroz informacijski šum i donositi bolje odluke brže nego što neprijatelj može reagirati... Napredni alati umjetne inteligencije mogu procese koji su prije trajali satima, a ponekad i danima, pretvoriti u sekunde“, rekao je Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).

Istraga Sveučilišta Georgetown iz 2024. godine otkrila je da je 18. zračno desantni korpus američke vojske koristio umjetnu inteligenciju za obradu obavještajnih podataka – smanjujući tim od 2.000 ljudi na samo 20.

Povijesni razvoj

U Drugom svjetskom ratu ciklus zračnog ciljanja – od prikupljanja slika do sastavljanja paketa ciljeva s obavještajnim izvješćima – mogao je trajati tjednima ili čak mjesecima. Tijekom sljedećih desetljeća američka vojska krenula je u ono što je nazvala „sažimanjem lanca ubijanja“, odnosno skraćivanjem vremena između identifikacije cilja i upotrebe sile.

Tijekom Prvog zaljevskog rata 1991. godine irački predsjednik Saddam Hussein koristio je mobilne lansere raketa koji su lutali pustinjom ispaljujući rakete Scud. Dok bi američki radar identificirao njihovu lokaciju, lanseri bi već bili kilometrima udaljeni. Ta taktika „pucaj i bježi“ zahtijevala je novu tehnologiju za praćenje mobilnih ciljeva.

Ključni proboj dogodio se ubrzo nakon napada 11. rujna razvojem naoružanog drona Predator.

U studenom 2002. CIA je u Jemenu ciljano ubila vođu Al-Qaide, Qaeda Salima Sinana al-Harithija. Time je započelo novo doba ratovanja u kojem dronovi, upravljani iz vojnih baza u SAD-u, nadlijeću područja poput Jemena, Somalije, Pakistana, Iraka i Afganistana.

Moćne kamere dronova mogle su snimati videosadržaj visoke rezolucije i slati ga u SAD putem satelita u nekoliko sekundi, omogućujući operaterima praćenje mobilnih ciljeva. Isti dron koji promatra metu mogao je odmah i djelovati – lansiranjem projektila.

Nick Cullather, američki povjesničar autor je sintagme - bombardiranje brzinom misli

(Ne)odgovorna AI

Prije dva desetljeća ideja da bi kibernetičko ratovanje moglo donijeti „bombardiranje brzinom misli“, kako je to 2003. nazvao povjesničar Nick Cullather, zvučala je kao pretjerivanje. Danas, s razvojem ratovanja umjetnom inteligencijom, ta ideja više ne djeluje nerealno.

Dio poticaja za korištenje umjetne inteligencije proizlazi iz uvjerenja da ljudsko odlučivanje ne može pratiti brzinu obrade podataka koju omogućuju AI sustavi. Strategija umjetne inteligencije američkog Ministarstva obrane navodi: „Vojna umjetna inteligencija bit će utrka u doglednoj budućnosti i stoga brzina pobjeđuje... Moramo prihvatiti da rizici sporog djelovanja nadmašuju rizike nesavršenog usklađivanja.“

Iako je stvarna primjena umjetne inteligencije u vojnim operacijama često tajna, dostupne informacije ukazuju na ozbiljne rizike, osobito za civilno stanovništvo.

U Gazi, prema izraelskim obavještajnim izvorima, AI sustavi Lavender i Gospel programirani su da prihvate do 100 civilnih žrtava (a ponekad i više) za napad na jednog osumnjičenog borca Hamasa. Procjenjuje se da je od 7. listopada 2023. ubijeno više od 75.000 ljudi.

U veljači 2024. u američkom zračnom napadu ubijen je 20-godišnji student Abdul-Rahman al-Rawi. Visoki američki dužnosnik priznao je da je u napadu korištena umjetna inteligencija za ciljanje, iako američka vojska istodobno tvrdi da „nema načina utvrditi“ je li AI korišten u pojedinim napadima.

Rizik je da bi umjetna inteligencija mogla sniziti prag za ulazak u rat, budući da ljudi imaju sve pasivniju ulogu u nadzoru i odobravanju njezinih odluka.

Uvođenje umjetne inteligencije u vojne lance ubijanja podudara se s drugim zabrinjavajućim trendovima. Nakon godina razvoja mehanizama za smanjenje civilnih žrtava, velik dio te infrastrukture demontiran je tijekom Trumpove administracije.

Pravni savjetnici koji su nadzirali usklađenost vojnih operacija s međunarodnim pravom marginalizirani su ili uklonjeni iz procesa odlučivanja.

U međuvremenu, od početka rata u Iranu, prema iranskom Ministarstvu zdravstva, ubijeno je više od 1.200 civila. Dana 28. veljače američka vojska napala je osnovnu školu na jugu Irana, pri čemu je ubijeno najmanje 175 ljudi, većinom djece.

Američki ministar obrane Pete Hegseth jasno je dao do znanja da je cilj vojske u Iranu „maksimalna smrtonosnost, a ne mlaka legalnost. Nasilni učinak, a ne politička korektnost.“

S takvim pristupom, u kojem se brzina stavlja ispred promišljanja, civilne žrtve postaju gotovo neizbježne, a odgovornost sve teže dostižna.