Bivši šef Firefoxa sad je na čelu Mozille

Mozilla je također dobila novog glavnog direktora marketinga, Johna Solomona, a Ajit Varma unaprijeđen je s mjesta potpredsjednika proizvoda za Firefox  na poziciju voditelja Firefoxa.

Miroslav Wranka utorak, 16. prosinca 2025. u 20:31
📷 Zulfugar Karimov (Unsplash)
Zulfugar Karimov (Unsplash)

Mozilla Corporation imenovala je Anthonyja Enzora-DeMea za glavnog izvršnog direktora. Zamijenio je Lauru Chambers, koja je bila na toj poziciji posljednje dvije godine.

Enzor-DeMeo je bio generalni direktor Firefoxa od kolovoza 2025. godine. Pridružio se Mozilli u prosincu 2024. iz Roofstocka, platforme za investitore u nekretnine usmjerene na tržište najma obiteljskih kuća.

Enzor-DeMeovo upravljanje preglednikom ubrzalo je poboljšanja, kažu u Mozilli. Firefox je, prema podacima te korporacije, zabilježio dvoznamenkasti rast na mobilnim uređajima u svakoj od posljednje dvije godine, a njegov tržišni udio na stolnim računalima stabilizirao se. 

Mozilla navodi značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji poput Shake to Summarize za operativni sustav iOS i AI Window kao primjere korisnog i transparentnog pristupa izgradnji umjetne inteligencije. 

Mozilla je također dobila novog glavnog direktora marketinga, Johna Solomona, a Ajit Varma unaprijeđen je s mjesta potpredsjednika proizvoda za Firefox  na poziciju voditelja Firefoxa.

Enzor-DeMeo vjeruje kako će preglednici biti naredno bojno polje umjetne inteligencije. Treći rat preglednika mogao bi donijeti više temeljnih inovacija koje će mijenjati što browseri mogu učiniti. No, Mozillu također čekaju širenje fokusa i diverzifikacija prihoda. 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija