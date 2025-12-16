Bivši šef Firefoxa sad je na čelu Mozille

Mozilla Corporation imenovala je Anthonyja Enzora-DeMea za glavnog izvršnog direktora. Zamijenio je Lauru Chambers, koja je bila na toj poziciji posljednje dvije godine.



Enzor-DeMeo je bio generalni direktor Firefoxa od kolovoza 2025. godine. Pridružio se Mozilli u prosincu 2024. iz Roofstocka, platforme za investitore u nekretnine usmjerene na tržište najma obiteljskih kuća.



Enzor-DeMeovo upravljanje preglednikom ubrzalo je poboljšanja, kažu u Mozilli. Firefox je, prema podacima te korporacije, zabilježio dvoznamenkasti rast na mobilnim uređajima u svakoj od posljednje dvije godine, a njegov tržišni udio na stolnim računalima stabilizirao se.



Mozilla navodi značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji poput Shake to Summarize za operativni sustav iOS i AI Window kao primjere korisnog i transparentnog pristupa izgradnji umjetne inteligencije.



Mozilla je također dobila novog glavnog direktora marketinga, Johna Solomona, a Ajit Varma unaprijeđen je s mjesta potpredsjednika proizvoda za Firefox na poziciju voditelja Firefoxa.



Enzor-DeMeo vjeruje kako će preglednici biti naredno bojno polje umjetne inteligencije. Treći rat preglednika mogao bi donijeti više temeljnih inovacija koje će mijenjati što browseri mogu učiniti. No, Mozillu također čekaju širenje fokusa i diverzifikacija prihoda.