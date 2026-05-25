Najveći kripto hakovi nakon 2025.

Ako je 2024. bila godina upozorenja, onda su 2025. i početak 2026. pokazali puni razmjer problema: kriptoekosustav i dalje gubi stotine milijuna dolara u pojedinačnim probojima

Mreža ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 19:27

Napad na Bybit iz veljače 2025. s oko 1,5 milijardi dolara štete odskakao je toliko da je praktički resetirao ljestvicu najvećih incidenata u industriji. Razlika u odnosu na ranije cikluse nije samo u iznosima, nego i u tome gdje sustavi pucaju.

U slučaju Bybita, prema dostupnim analizama, kompromitirana nije bila samo jedna točka u lancu, nego povjerenje u cijeli operativni proces. Napadači su preko računala povezanog s vanjskim pružateljem usluge ubacili zlonamjerni kod u proceduru potpisivanja transakcija, pa je ono što je internim kontrolama i korisnicima izgledalo kao regularan prijenos zapravo bilo usmjeravanje sredstava na adrese pod kontrolom napadača. To je i najvažnija lekcija tog slučaja: sigurnost više ne završava na pametnom ugovoru, nego na svakom računalu i svakom koraku kroz koji transakcija prolazi.

Drugi i treći najveći slučaj na popisu, KelpDAO i Drift, dodatno potvrđuju isti obrazac. Kod KelpDAO-a u travnju 2026. ukradeno je oko 292 milijuna dolara nakon kompromitacije sustava za provjeru međulančanih transakcija. Drugim riječima, problem nije bio u samoj logici protokola, nego u infrastrukturi koja je trebala potvrditi da je prijenos između lanaca valjan.

Posljedica je bila klasičan primjer onoga što mostove između blockchainova čini tako rizičnima: sustav je prihvatio lažnu potvrdu kao legitimnu i oslobodio stvarna sredstva bez stvarnog pokrića. Napadači pritom nisu morali razbiti temeljnu kriptografiju, bilo je dovoljno kompromitirati sloj povjerenja koji stoji između dva lanca.

Drift je, s druge strane, pokazao koliko skupo može stajati kombiniranje društvenog inženjeringa i preširokih privilegija. Nakon što su došli do povlaštenog pristupa, napadači su ubacili lažni token, napuhali mu vrijednost i zatim ga iskoristili kao kolateral za izvlačenje oko 285 milijuna dolara stvarne imovine. To je scenarij koji se u raznim varijacijama stalno vraća: kompromitira se administrativni sloj, a zatim se financijska logika sustava okrene protiv samog sustava.

Kripto pada na cijelom lancu povjerenja

Kad se pogledaju najveći incidenti posljednjih godinu i pol, postaje jasno da glavni problem više nisu samo greške u protokolu ili loše napisan pametni ugovor. Sve češće pucaju partnerske integracije, alati za potpisivanje, mostovi između lanaca i operativne procedure koje bi trebale osigurati da se ništa ne dogodi izvan predviđenog toka. Upravo zato napadači sada traže najslabiju kariku izvan jezgre sustava, ondje gdje je obrana često slabija, a posljedice jednako razorne.

Za burze i DeFi platforme poruka je prilično neugodna, ali jasna: nije dovoljno auditirati kod i čekati da to riješi problem. Potrebni su nadzor u stvarnom vremenu, strože kontrole privilegiranih pristupa, višeslojna provjera kritičnih transakcija i ozbiljniji nadzor nad vanjskim dobavljačima. Dok se to ne dogodi, najveći kripto hakovi neće biti iznimka, nego očekivani trošak sustava koji je i dalje veći nego što si industrija voli priznati.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi