Tko je sve uveo regulaciju stablecoina?

Mnoga razvijena središta koja ostvaruju visoku aktivnost trgovanja stablecoinima, poput SAD-a i Europe, uvela su neki oblik regulacije stablecoina

Nasuprot tome, većina zemalja u razvoju još nisu uvele nikakvo zakonodavstvo specifično za stablecoine.

Izdvajaju se tri kategorije zemalja s jurisdikcijom za stablecoine:

nema propisa specifičnih za stablecoin: Nema dokaza da je država ili jurisdikcija najavila bilo kakve propise specifične za stablecoin.

predloženi propisi: Nadležnost je predložila ili je vodila rasprave o uvođenju zakona specifičnih za stablecoine.

važeći propis: Jurisdikcija je donijela bilo koju količinu zakona ili ima aktivne propise koji se izravno odnose na stablecoin.

SAD su u srpnju 2025. usvojile Zakon o genijalnosti, što je značajna prekretnica u evoluciji stablecoina. Među odredbama, izdavatelji stablecoina moraju imati 100%-tnu rezervnu potporu likvidnom imovinom poput američkih dolara ili kratkoročnih državnih obveznica te moraju provoditi programe protiv pranja novca.

Regulacija stablecoina mnogo je rjeđa u zemljama u razvoju, a u nekim slučajevima stablecoini su potpuno zabranjeni. Naime, kriptovalute su općenito zabranjene u Iraku, Alžiru i Bangladešu.

U međuvremenu, neke zemlje koje dopuštaju aktivnosti sa stablecoinima poduzimaju korake za donošenje zakona. Turska je nedavno predložila mjere koje će stvoriti dnevna i mjesečna ograničenja za transfere stablecoina s ciljem sprječavanja brzog odljeva nezakonito stečenih sredstava.

Kao primjer veće otvorenosti, Tajland je u ožujku 2025. godine najavio da će stablecoini USDT i USDC biti uvršteni na popis odobrenih kriptovaluta za transakcije digitalnom imovinom. Trgovci sada mogu izravno trgovati jednom kriptovalutom za drugu bez prethodne potrebe za likvidacijom u tajlandskim bahtima.