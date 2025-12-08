Od Zagreba do BMW-a: Uspjeh bez prečaca, ali s izvanrednim znanjem

- Moja iskrena poruka je: samo hrabro naprijed! Kada sam završio fakultet, nisam mogao ni zamisliti da ću biti odgovoran za ključni produkt BMW-a - poručio je Hrvoje Lukavski, alumni zagrebačkog Sveučilišta Algebra Bernays, koji je donedavno sjedio u predavaonicama Sveučilišta Algebra Bernays, te učio osnove mreža, baza podataka i razvoja računalnih igara, a danas iz sjedišta jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila vodi nekoliko timova s više od 80 ljudi i radi na tehnički kompleksnim rješenjima na bazi globalnih servisa i aplikacija giganta automobilističke industrije.

- Nova pozicija Lead Product Managera za mene predstavlja veliko profesionalno postignuće, osobito s obzirom na to da sam do ove razine stigao sa samo nepune 33 godine - kaže Lukavski. Do pozicije na kojoj je danas došao je, naglašava, uz mnogo dodatnog truda: „Uložio sam puno rada, često učio izvan radnog vremena, što se na kraju pretvorilo u uspješnu karijeru.“

Iz Zagreba do Munchena

Danas je dio platforme koja upravlja s više od 1300 mikroservisa raspoređenih u stotine Kubernetes clustera, sustavom koji omogućuje korisnicima usluge poput navigacije, glazbenih sadržaja, udaljene kontrole vozila, praćenja podataka i brojnih drugih funkcionalnosti.

Naime, njegove odgovornosti obuhvaćaju širok spektar strateških i operativnih zadataka, a kao Lead Product Manager vodi izradu vizije i strategije razvoja produkta na godišnjoj i višegodišnjoj razini, s posebnim naglaskom na inovacije i utjecaj rješenja na milijune korisnika. Postavlja ciljeve razvoja i donosi strateške odluke u skladu s budžetom, koordinira druge product managere zadužene za proizvode unutar platforme „Orbit“ te osigurava da svi timovi prate zajedničku viziju višeg menadžmenta. Prati ciljeve, fokus i isporuke svih timova, upravlja budžetom i alokacijom zaposlenika, a svakodnevno surađuje s raznim odjelima, direktorima i potpredsjednicima te prezentira rezultate u različitim korporativnim krugovima.

Zahvaljujući tehničkom iskustvu, i dalje aktivno sudjeluje u kreiranju tehničkih rješenja i mentoriranju kolega, kao i u procesima zapošljavanja novih talenata. Jedan od naglasaka njegova rada je utjecaj na timsku kulturu.

- Kultura podrazumijeva poticanje kreativnosti, dopuštanje pogrešaka i stvaranje okruženja u kojem se novi lideri mogu razvijati bez straha – objasnio je Lukavski te nastavio kako njegova uloga uključuje i pravovremeno usmjeravanje projekata kako bi se izbjegao „scope creep”, jasno razumijevanje troškova te stalno balansiranje mekih vještina i tehničke kompetencije.

- Uloga product managera u velikim organizacijama zahtijeva brzu prilagodbu i sposobnost upravljanja složenim situacijama, ali i dovoljno tehničke dubine da budeš pravi most između svih uključenih strana - ističe Lukavski.

Što je njegov posao?

Ključan segment njegova posla odnosi se na skaliranje sustava koji je od početne ideje prerastao u platformu s više od 130 tisuća dnevnih buildova i deploymenata. Lukavski objašnjava da svaki projekt počinje detaljnom konceptualnom analizom i izradom tzv. „proof of concepta“, kojim se provjerava tehnička izvedivost rješenja. U toj fazi definira se arhitektura, sigurnost, integracije i troškovi, a kroz brze iteracije i arhitekturne revizije broj mogućih pristupa suzuje se na nekoliko najrealnijih. Nakon odabira minimalno održivog proizvoda (MVP), rješenje se testira u stvarnim uvjetima i dodatno razvija uz povratne informacije „early bird“ timova. Kada sustav postane stabilan, slijedi intenzivan razvoj, napredni testovi i priprema za produkciju.

- GitHub Actions smo dizajnirali modularno, kao Lego kockice, kako bismo tisućama developera omogućili slaganje vlastitih pipelineova bez pisanja svega od nule – kaže Lukavski.

Sustav koji je nekoć podržavao 40 timova danas opslužuje njih više od 130, a migracija na GitHub Actions i AWS self-hosted runnere donijela je znatne uštede vremena i brži delivery.

- Za uspjeh je, uz znanje, bila potrebna i hrabrost. Ima izreka CTO-a Amazona, Wernera Vogelsa, koja kaze “everything fails all the time”. Što znači da je neminovno da se dođe do nepredviđenih situacija jer je teško unaprijed znati svaki detalj. I to nam daje priliku da poboljšamo sustave kada se dogode greške ili proaktivno koristeći chaos engineering bez utjecaja na korisnike, gdje s namjerom uvedemo grešku i gledamo sta se događa kako bi poboljšali sustav – rekao je Lukavski.

Na pitanje o utjecaju formalnog obrazovanja na karijeru, Lukavski ističe da je studij na Sveučilištu Algebra Bernays imao presudnu ulogu u razvoju njegovih tehničkih i interpersonalnih vještina. Programiranje mu je, kaže, „otvorilo vrata prvih poslova“, dok su kritičko mišljenje, rješavanje konflikata i komunikacija postali neizostavni u vođenju timova i projekata.

- Tek s odmakom od pet do deset godina vidite koliko vam je studij zapravo oblikovao karijeru - tvrdi. Tijekom studija učio je kroz projekte, radionice, razvoj poslovnih planova i upravljanje timovima, što mu je, tvrdi, omogućilo napredovanje od juniora do lead pozicije. Naglašava da najbolji stručnjaci kombiniraju „emocionalnu inteligenciju i tehnička znanja“ te da bez fakulteta takav razvoj teško može biti jednako brz.

- Kontinuirano učenje je ključno: vikendima, nakon posla, gdje god stigneš. Svaki sat uložen u znanje stavlja te korak ispred onih koji to ne rade – zaključuje Hrvoje Lukavski.

Budućnost, karijere i obrazovanje

Govoreći o mladima koji razmišljaju o karijeri u cloud tehnologijama, product managementu ili globalnim tehnološkim kompanijama, Lukavski poručuje da je upravo sada najbolje vrijeme za ulazak u industriju. Cloud i moderni softverski ekosustavi, kaže, još su u ranoj fazi razvoja i nude ogroman prostor za inovacije.

- Cloud tehnologije su još uvijek mlade i dinamične - prije 15 godina nismo ni sanjali da će auti ili cloud servisi izgledati kako danas izgledaju - ističe, posebno naglašavajući ubrzani rast umjetne inteligencije.

Unatoč strahu javnosti da bi umjetna inteligencija mogla zamijeniti pojedina zanimanja, smatra da ključne profesije u tehnologiji neće nestati, već će se transformirati.

- AI nikada neće moći u potpunosti zamijeniti ljudsku sposobnost razumijevanja šireg konteksta - kaže, dodajući da će soft skillovi: komunikacija, empatija, prilagodljivost postati još važniji. Uloga stručnjaka evoluirat će, pojavljivat će se novi alati i metode rada, no temeljna znanja i dalje ostaju najvrjedniji kapital.

Tvrtke, ističe, sve više traže ljude koji uče brzo, znatiželjni su, spremni na suradnju i ne boje se promjena. Tehničke vještine moguće je nadograditi, ali nedostatak timskog duha, prilagodljivosti i komunikacije lako postaje prepreka.

- Na intervjuu možete znati svaki tehnički detalj, ali ako niste konstruktivan kolega, to će vas zaustaviti – zaključuje Hrvoje.

Lukavski mladima poručuje da ne odustaju od učenja, da budu spremni iskoristiti prilike i da ne pristaju na ograničenja koja im okolina nameće.

- Svaki pad je prilika za rast. Uz trud, upornost i malo sreće, sve je ostvarivo – pa čak i karijera u BMW-u ili Googleu - kaže. Tehnologija se mijenja brže nego ikad, ali jedno ostaje isto: oni koji ulažu u znanje i njeguju dobre odnose u timu uvijek pronađu svoje mjesto.

- Nadam se da ću jednog dana još kojeg kolegu s matičnog sveučilišta sresti u nekom globalnom timu, ili možda u novom BMW-u - poručuje uz osmijeh, zaokružujući priču o karijeri koja je primjer kako ambicija i predanost mogu voditi daleko izvan početne učionice.