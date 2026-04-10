Jedan je programer uspio pokrenuti MacOS na Wiiju

Programer Bryan Keller uspio je pokrenuti starije izdanje operativnog sustava Mac na Nintendovoj igraćoj konzoli Wii iz 2006. godine. Zašto? Pa, rekli su mu kako je to nemoguće izvesti.



Kelleru je ovaj pothvat prvi put na pamet pao još 2013., dok je bio student. Ali, bacio se na posao tek prije pet godina, nakon što je na Redditu vidio tvrdnju kako postoji nula posto izgleda za to ikad.



Počeo je raditi na prenošenju izdanja Mac OS X 10.0 (Cheetah) na uređaj dizajniran za igranje Wii Sportsa i Super Maria Galaxyja. Ohrabrilo ga je prebacivanje operativnog sustava Windows NT na Wii tijekom 2025.



Nintendov sustav pokreće čip PowerPC, sličan onima koji se nalaze u starijim Macovima. Keller je napisao prilagođeni boot loader, zakrpao kernel i napisao nove upravljačke programe. Čak je osposobio i Wiijeve USB portove za unos računalnim mišem i tipkovnicom.



