Appleov zaposlenik za Oppo ukrao hrpu poslovnih tajni

Bivši arhitekt senzorskih sustava Applea je sa sobom odnio hrpu osjetljivih dokumenata, a do informacija je dolazio i razgovorima jedan na jedan

Apple tuži kinesku tvrtku Oppo zbog krađe poslovnih tajni koju je, navodno, izvršio član tima zaduženog za Apple Watch dr. Cheng Shi, koji je za jabučare radio kao arhitekt senzorskih sustava tvrtke, a sad vodi tim koji razvija tehnologiju senzora u Oppu.

Dr. Shi bio je visoko plaćeni inženjer u Appleu između siječnja 2020. i lipnja 2025. godine. Imao je, naveo je Apple u tužbi, izravan uvid u "razvoj vrhunske tehnologije zdravstvenih senzora, uključujući vrlo povjerljive planove, dokumente o dizajnu i razvoju te specifikacije za tehnologiju EKG senzora".

Tri dana prije odlaska preuzeo je, navodno, 63 povjerljiva dokumenta s dijeljenog diska tvrtke na USB pogon. U dokumentima su bile osjetljive informacije o mogućnostima još neobjavljenih proizvoda te tehničke specifikacije hardverskih i softverskih implementacija Appleovih senzorskih proizvoda.

Pretraživao je web nastojeći otkriti kako izbrisati MacBook i je li moguće vidjeti da li je otvorio datoteku na dijeljenom disku. Također je navodno ukrao povjerljive tehničke informacije o Appleovim prilagođenim čipovima.

U komunikaciji s vodstvom Oppa je, između ostalog, naveo kako prikuplja što više informacija koje namjerava podijeliti s njima. U mjesecu prije odlaska navodno je zakazao 33 sastanka jedan na jedan koji su pokrivali projekte u koje nije bio uključen. Kad je dao ostavku, kolegama je rekao kako se vraća u Kinu kako bi se brinuo o roditeljima.

Apple traži sudsku zabranu kojom bi se Oppu zabranilo korištenje Appleovih poslovnih tajni. Također su zatražili odštetu i naknadu štete.