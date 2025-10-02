Microsoft ima novog šefa komercijalnog poslovanja

Satya Nadella će i dalje biti usredotočen na inženjering, uključujući strategiju umjetne inteligencije, buduće tehnologije i podatkovne centre koji će ih podržavati

Šef Microsofta Satya Nadella imenovao je Judsona Althoffa izvršnim direktorom komercijalnog poslovanja.

Althoff je prije gotovo 13 godina napustio Oracle kako bi se pridružio Microsoftu kao izvršni potpredsjednik i glavni komercijalni direktor. Osnovao je odjel Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS) za upravljanje prodajom poduzećima i partnerima, koji je Nadella nazvao "najvažnijim motorom rasta" tvrtke.

Sada će nadgledati sve Microsoftove komercijalne operacije, uključujući prodaju, marketing i operacije. Nadella će i dalje biti usredotočen na inženjering, uključujući strategiju umjetne inteligencije, buduće tehnologije i podatkovne centre koji će ih podržavati. Ipak, i dalje će do određene mjere pratiti komercijalne operacije. Operativna direktorica Carolina Dybeck Happe i dalje će mu izravno odgovarati, ali Microsoftov direktor marketinga Takeshi Numoto sada će biti podređen Althoffu.

Nova uloga stavlja Althoffa u vrlo moćnu poziciju u Microsoftu, koji pokušava uravnotežiti svoje ogromne troškove u područjima poput umjetne inteligencije, a istovremeno smanjiti troškove (i osoblje) drugdje. Althoff ima dokazani uspjeh u poticanju prodaje, a proširena uloga dat će mu kontrolu nad svim elementima uključenim u komercijalne operacije Redmonda.

