Stablecoini su sada veći od Vise ili Mastercarda

U samo nekoliko godina, stablecoini su od nišne kriptovalute postali glavni igrači u globalnom platnom krajoliku

Mreža ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 06:15

Nekada smatrani eksperimentalnima, sada godišnje prenose veću vrijednost od Vise i Mastercarda, dviju najvećih mreža kreditnih kartica i plaćanja.

Volumen transfera stablecoina porastao je s tek 3,3 milijarde dolara u 2018. na 18,4 bilijuna dolara u 2024., pretekavši Visu s 15,7 bilijuna dolara i Mastercard s 9,8 bilijuna dolara. To predstavlja jednu od najbržih krivulja usvajanja u financijskoj povijesti, što se može vidjeti u usporedbi s godišnjim volumenima transfera Vise i Mastercarda.

Godišnji volumen transfera Vise postupno se povećavao s oko 11,3 bilijuna dolara u 2018. na 15,7 bilijuna dolara u 2024., dok se Mastercard u istom razdoblju popeo s 5,9 bilijuna dolara na 9,8 bilijuna dolara.

Za razliku od tradicionalnih kartičnih mreža, stablecoini rade na javnim blockchain mrežama, omogućujući gotovo trenutne transfere i bez posrednika. To je potaknulo njihovu popularnost i za kripto aktivnosti i za prekogranična plaćanja.

Stablecoini su od 2018. godine zabilježili dva značajna porasta volumena transfera. Prvi se dogodio između 2020. i 2021. godine kada su se volumeni povećali gotovo šest puta, s 1,3 bilijuna dolara na 8,1 bilijun dolara sljedeće godine.

Drugi porast bio je od 2023. do 2024., kada su se količine više nego udvostručile sa 7,6 bilijuna dolara iz 2023. na 18,4 bilijuna dolara sljedeće godine.

Sporiji rast Vise i Mastercarda

Visa i Mastercard također su stalno rasle, ali puno sporijim tempom.

Visa je porasla s 11,3 bilijuna dolara u 2018. na 15,7 bilijuna dolara u 2024., dok je Mastercard u istom razdoblju porastao s 5,9 bilijuna dolara na 9,8 bilijuna dolara.

Njihov rast odražava kontinuirano širenje digitalnih plaćanja globalno, ali ih sada nadmašuju alternative temeljene na blockchainu.

Ako se trendovi nastave, stablecoini bi se mogli učvrstiti kao ključna infrastruktura u globalnim financijama. U međuvremenu, Visa i Mastercard reagiraju istraživanjem integracija blockchaina i stablecoina kako bi osigurali da ne zaostanu.



