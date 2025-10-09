Njemačka će se usprotiviti prijedlogu zakona o kontroli chata

Kršćansko-demokratska unija (CDU) potvrdila je kako njemačka vlada neće dopustiti da kontroverzni prijedlog postane zakon. Usporedili su kontrolu chata s otvaranjem pisama

Miroslav Wranka četvrtak, 9. listopada 2025. u 02:43
📷 Ilustracija Proton
Ilustracija Proton

Njemačka se obvezala usprotiviti kontroverznim propisima Europske unije o kontroli chata, nakon ogromnog pritiska brojnih aktivista i velikih organizacija. Prema nacrtu propisa, vlasti bi mogle prisiliti pružatelje komunikacijskih usluga - poput WhatsAppa, Signala i drugih - na praćenje korisničke komunikacije zbog potencijalnog materijala o seksualnom zlostavljanju djece. Enkriptirane usluge ne bi bile izuzete. 

Kršćansko-demokratska unija (CDU) - dio vladajuće koalicije - potvrdila je kako njemačka vlada neće dopustiti da taj prijedlog postane zakon. Usporedili su kontrolu chata s otvaranjem pisama i ocijenili to neprihvatljivim. 

Za donošenje zakona potrebna je podrška država koje predstavljaju većinu stanovništva Unije. Njemački stav je zbog toga važan. Prošlog tjedna pojavila su se nagađanja kako bi se ta država mogla usprotiviti Uredbi o seksualnom zlostavljanju djece (CSA), koju Unija pokušava usvojiti od 2022. godine.

CSA predviđa obvezu uvođenja filtera sadržaja pokretanih umjetnom inteligencijom kako bi se osiguralo blokiranje nezakonitih sadržaja, a oni koji ga posjeduju i dijele bili privedeni pravdi. Teoretski, to bi omogućilo i praćenje bilo čije privatne komunikacije. 

Do sada su takva nastojanja nailazila na žestoka protivljenja. Među najžešćim protivnicima je organizacija za ljudska prava European Digital Rights (EDRi), koja smatra kako su predložene obvezne tehnologije koje bi platforme morale implementirati neučinkovite i nepouzdane. Također, Signal i druge slične aplikacije zaprijetile su napuštanjem tržišta u slučaju uvođenja mjera. 

Na sličan otpor nailaze i alati za provjeru dobi. CSA podržavaju Francuska, Španjolska i Portugal, pa i hrvatska Vlada. Najveći protivnici dosad su bile Poljska i Nizozemska. Glasovanje je zakazano za 14. listopada.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi