Njemačka će se usprotiviti prijedlogu zakona o kontroli chata

Njemačka se obvezala usprotiviti kontroverznim propisima Europske unije o kontroli chata, nakon ogromnog pritiska brojnih aktivista i velikih organizacija. Prema nacrtu propisa, vlasti bi mogle prisiliti pružatelje komunikacijskih usluga - poput WhatsAppa, Signala i drugih - na praćenje korisničke komunikacije zbog potencijalnog materijala o seksualnom zlostavljanju djece. Enkriptirane usluge ne bi bile izuzete.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) - dio vladajuće koalicije - potvrdila je kako njemačka vlada neće dopustiti da taj prijedlog postane zakon. Usporedili su kontrolu chata s otvaranjem pisama i ocijenili to neprihvatljivim.

Za donošenje zakona potrebna je podrška država koje predstavljaju većinu stanovništva Unije. Njemački stav je zbog toga važan. Prošlog tjedna pojavila su se nagađanja kako bi se ta država mogla usprotiviti Uredbi o seksualnom zlostavljanju djece (CSA), koju Unija pokušava usvojiti od 2022. godine.

CSA predviđa obvezu uvođenja filtera sadržaja pokretanih umjetnom inteligencijom kako bi se osiguralo blokiranje nezakonitih sadržaja, a oni koji ga posjeduju i dijele bili privedeni pravdi. Teoretski, to bi omogućilo i praćenje bilo čije privatne komunikacije.

Do sada su takva nastojanja nailazila na žestoka protivljenja. Među najžešćim protivnicima je organizacija za ljudska prava European Digital Rights (EDRi), koja smatra kako su predložene obvezne tehnologije koje bi platforme morale implementirati neučinkovite i nepouzdane. Također, Signal i druge slične aplikacije zaprijetile su napuštanjem tržišta u slučaju uvođenja mjera.

Na sličan otpor nailaze i alati za provjeru dobi. CSA podržavaju Francuska, Španjolska i Portugal, pa i hrvatska Vlada. Najveći protivnici dosad su bile Poljska i Nizozemska. Glasovanje je zakazano za 14. listopada.