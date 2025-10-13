Snapchat, YouTube, App Store i Google Play pod europskom provjerom

Komisija traži od tvrtki dostavu informacija o njihovim sustavima za provjeru dobi, kao i o tome kako sprječavaju maloljetnike u pristupu ilegalnim proizvodima.

U skladu s ovlastima koje joj daje Zakon o digitalnim uslugama, Europska komisija je pokrenula provjeru zaštitnih mjera za maloljetnike na Snapchatu, YouTubeu, Appleovom App Storeu i Google Playu.



Komisija traži od tvrtki dostavu informacija o njihovim sustavima za provjeru dobi, kao i o tome kako sprječavaju maloljetnike u pristupu ilegalnim proizvodima, uključujući droge i vape uređaje, ili štetnom materijalu, poput sadržaja koji promiče poremećaje prehrane.



"Danas, zajedno s nacionalnim vlastima u državama članicama, procjenjujemo štite li mjere koje su do sada poduzele platforme doista djecu", rekla je Henna Virkkunen, šefica Komisije za tehnologiju.