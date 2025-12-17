Developeri Europskoj uniji: Stisnite Apple oko naknada

Koalicija 20 razvojnih programera aplikacija i potrošačkih skupina pozvala je europske regulatore na provedbu zakona Europske unije protiv Applea. Tvrde kako struktura naknada tvrtke nepravedno stavlja europske programere u nepovoljan položaj u usporedbi s njihovim američkim konkurentima.



Unijin Zakon o digitalnim tržištima nalaže kako velike tehnološke platforme poput Applea trebaju besplatno olakšavati transakcije unutar aplikacije izvan svog ekosustava. Europska komisija ranije ove godine kaznila je Apple s 500 milijuna eura zbog kršenja tog zakona jer su sprječavali programere u usmjeravanju korisnika na alternativne načine plaćanja.



Apple je na to odgovorio tako što je revidirao svoje uvjete poslovanja kako bi nametnuo naknade u rasponu od 13 posto za manja poduzeća do 20 posto za kupnje u App Storeu, uz kazne od pet do 15 posto za vanjske transakcije. Presuda američkog suda nedavno je ograničila Appleu mogućnost nametanja naknada na vanjske transakcije.



Coalition for Apps Fairness (CAF), koja predstavlja tvrtke poput Deezera i Protona, tvrdi kako ove revidirane naknade i dalje krše odredbe europskog zakona, a američki programeri su u povoljnijoj poziciji nakon presude američkog suda. Ustvrdili su kako je situacija neodrživa i štetna za ekonomiju aplikacija, optuživši Apple za potkopavanje transparentnosti i gušenje inovacija.



Programeri u Uniji moraju ili snositi troškove Appleovih naknada ili ih prenijeti na kupce, upozorili su iz CAF-a. Iako je Apple najavio daljnje promjene politika koje će stupiti na snagu u siječnju, još nije precizirao što će te revizije podrazumijevati.