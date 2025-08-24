Juniore će zamijeniti AI? To su gluposti, kaže šef AWS-a

"Kako će to funkcionirati kada za deset godina nećete imati nikoga tko je išta naučio? Aposlutno ćete htjeti nastaviti zapošljavati djecu nakon fakuluteta", poručio je Matt Garman

Glavni izvršni direktor tvrtke Amazon Web Services Matt Garman smatra prijedlog o otpuštanju mlađih radnika jer umjetna inteligencija može obavljati njihov posao najglupljom idejom koju je ikad čuo. Došla je, navodno, od poslovnih lidera unutar samog AWS-a. Ustvrdio je kako su mlađi zaposlenici vjerojatno najjeftiniji do kojih je moguće doći. Ujedno su i najviše angažirani s alatima pojačanim umjetnom inteligencijom.

"Kako će to funkcionirati kada za deset godina nećete imati nikoga tko je išta naučio? Aposlutno ćete htjeti nastaviti zapošljavati djecu nakon fakuluteta i učiti ih pravim načinima izrade softvera, razlaganja problema i razmišljanja o tome, baš kao što ste ikada i činili", poručio je.

Garman također nije oduševljen ni mjerenjem vrijednosti umjetne inteligencije postotkom računalnog koda kojim doprinosi organizaciji. Tu je metriku također nazvao glupom jer količina ne jamči kvalitetu.

Ipak, istaknuo je kako AWS-ovi programeri iz dana u dan sve više koriste umjetnu inteligenciju, za zadaće poput pisanja dokumentacije, koda ili agentskog angažmana. Poručio je kako djecu treba učiti kako učiti i kritički razmišljati, ne ih samo podučavati određene vještine. Inače neće moći pratiti brz razvoj tehnologije.