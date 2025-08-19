Najveća financiranja umjetne inteligencije u 2025.

Samo u prvoj polovici 2025. godine, startupi u području umjetne inteligencije osigurali su izuzetno visok ulaganja, što odražava rastuće povjerenje u transformativni potencijal tehnologije

Prema podacima tvrtka BestBrokers.com, OpenAI dominira financijskom scenom u 2025. godini, prikupljajući znatno više investicija od bilo koje druge AI tvrtke.

Scale je osigurala drugu najveću rundu putem dogovora s Metom, koja je preuzela 49% udjela bez prava glasa u toj tvrtki i zaposlila izvršnog direktora Scale Alexandra Wanga da vodi njihov novi odjel za superinteligenciju.

Prema vrijednosti tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom na vrhu globalne liste je je OpenAI, s ogromnom rundom financiranja od 40 milijardi dolara koja vrijednost tvrtke povećava na 300 milijardi dolara.

Financiri OpenAI-ja su imena poput Microsofta i SoftBanka, ali ima glavni uvjet: OpenAI mora prijeći iz svoje sadašnje hibridne neprofitne strukture u potpuno neovisni profitni subjekt do 31. prosinca 2025.

Ubrzo nakon što je dogovor objavljen, OpenAI je izjavio da će ostati pod kontrolom svoje neprofitne matične tvrtke, dok će restrukturirati svoju profitnu podružnicu kako bi mogla prikupiti više kapitala. Vodeći investitor, SoftBank, kaže da će smanjiti svoj doprinos s 30 milijardi dolara na 20 milijardi dolara ako se tranzicija ne dogodi po planu.

Meta je u lipnju 2025. uložila 14,3 milijarde dolara u ScaleAI, stekavši 49% udjela bez prava glasa i povećavši vrijednost tvrtke na 29 milijardi dolara.

Ključno je da dogovor znači da će izvršni direktor tvrtke Scale, Alexandr Wang, prijeći u Metu kako bi suvlasnik njihovog Laboratorija za superinteligenciju, novostvorenog odjela za umjetnu inteligenciju koji će centralizirati istraživanje i razvoj umjetne inteligencije u Meti.

Manje poznati startupi poput Infinite Reality i Safe Superintelligence također su osigurali runde financiranja vrijedne više milijardi dolara.

Infinite Reality, koji je ove godine do sada prikupio 3 milijarde dolara, kapitalizira na rastućoj potražnji za impresivnim iskustvima. Tvrtka gradi virtualna okruženja koja integriraju zabavu, e-trgovinu i društvenu interakciju – ciljajući brendove i kreatore koji žele angažirati publiku u novim digitalnim prostorima.

S druge strane, Safe Superintelligence Inc. fokusira se na usklađenost umjetne inteligencije i dugoročnu sigurnost. Startup, koji su osnovali bivši istraživači OpenAI-a, slijedi usmjerenu misiju: izgradnju superinteligencije koja je sigurna po dizajnu.