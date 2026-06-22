Tekstil od biomase koji apsorbira vodu iz zraka

Znanstvenici sa Sveučilišta u Teksasu u Austinu razvili su tekstil sposoban hvatati vlagu iz zraka i pretvarati je u pitku vodu

Gorden Knezović ponedjeljak, 22. lipnja 2026. u 06:15

Tehnologija bi mogla koristiti svima koji provode mnogo vremena u područjima bez lakog pristupa pitkoj vodi, od planinara, kampera i trkača do poljoprivrednih radnika, pripadnika hitnih službi i vojnika.

Princip se temelji na posebnoj tkanini izrađenoj od hidrogela dobivenog iz biomase. Taj materijal ima sposobnost upijanja vlage iz okoline, čak i kada je prisutna u vrlo malim količinama.

Nakon što se prikupi, vlaga se usmjerava u uklonjive module za sakupljanje integrirane u odjeću. Ti se moduli zatim stavljaju u sklopivi kolektor, gdje sunčeva toplina potiče oslobađanje vode u tekućem obliku.

Laboratorijski testovi dali su obećavajuće rezultate. Ovisno o razini vlažnosti zraka, jakna je mogla proizvesti između 400 i 900 mililitara pitke vode dnevno.

tehnološka shema prikupljanja vlage iz zraka i njenog pretvaranja u vodu
tehnološka shema prikupljanja vlage iz zraka i njenog pretvaranja u vodu

To je gotovo jednako količini vode sadržanoj u jednoj standardnoj boci, proizvedenoj izravno iz atmosfere. Istraživači također navode da bi ta tehnologija, kada se primijeni u većem opsegu, mogla biti tri do deset puta učinkovitija od tradicionalnih sustava za prikupljanje atmosferske vode.

„Važan napredak ovdje je to što tim nije jednostavno razvio još jedan materijal koji upija vodu. Osmislili su način za brzo kretanje vode – od pare u zraku, preko tekućine na površini vlakana, pa sve do tekstila. Takav sustav prijenosa omogućuje materijalu da učinkovito funkcionira ne samo u laboratorijskim uvjetima, već i kao dio nosivog sustava“, rekao je Keith Johnston, koautor rada i profesor te voditelj Odsjeka za kemijsko inženjerstvo McKetta na Cockrell School of Engineering.

Istraživači razmatraju primjene koje sežu daleko izvan odjeće, uključujući ruksake, šatore, skloništa za hitne slučajeve i drugu opremu za aktivnosti na otvorenom. Time bi predmeti koje ljudi svakodnevno nose mogli aktivno sudjelovati u prikupljanju vode iz zraka.

Keith Johnston, profesor i voditelj Odsjeka za kemijsko inženjerstvo McKetta na Cockrell School of Engineering
Keith Johnston, profesor i voditelj Odsjeka za kemijsko inženjerstvo McKetta na Cockrell School of Engineering

U sljedećoj fazi istraživanja planiraju ispitati primjenu tehnologije u aktivnostima na otvorenom, udaljenim operacijama, odgovoru na katastrofe te za osiguravanje pristupa vodi u sušnim područjima i regijama s ograničenom infrastrukturom.

Ovaj tekstilni sustav razvijen je kao zaseban projekt istoga istraživačkog tima koji je prethodno uspio izvući rekordnu količinu pitke vode iz zraka u vrućoj i suhoj klimi pustinje Chihuahuan u Novom Meksiku, kao i u vlažnijim uvjetima Austina. Time je dodatno potvrđen potencijal korištenja atmosferske vlage za ublažavanje problema nestašice pitke vode.

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