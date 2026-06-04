Na Zemlji ima više stabala nego zvijezda u našoj galaksiji

Broj drveća na Zemlji pao je za oko 46 posto od početka ljudske civilizacije. Svake godine gubimo više od 15 milijardi stabala.

Miroslav Wranka četvrtak, 4. lipnja 2026. u 06:10
📷 Free Nature Stock (Pexels)
Free Nature Stock (Pexels)

Najčešće citirana globalna procjena postavlja broj stabala na Zemlji na oko tri bilijuna. Američka svemirska agencija NASA daje Mliječnoj stazi negdje između 100 i 400 milijardi zvijezda

Brojka od tri bilijuna je moderna i promijenila je način na koji su ljudi govorili o globalnom broju stabala. Dolazi iz studije koju je vodio Thomas Crowther, objavljene u časopisu Nature 2015. godine, koja je globalni ukupan broj procijenila na oko 3,04 bilijuna.

Prethodna često ponavljana procjena bila je u stotinama milijardi, izgrađena samo na temelju satelitskih snimaka i izračuna šumskih površina. Studija iz 2015. dodala je više od 400 tisuća zemaljskih mjerenja gustoće stabala satelitskoj slici i došla do broja otprilike za red veličine većeg. Stabla se nisu pojavila između dvije studije. Metoda se poboljšala. 

Crowtherova studija također je procijenila kako je broj drveća na Zemlji pao za oko 46 posto od početka ljudske civilizacije i da se svake godine gubi više od 15 milijardi stabala. Tri bilijuna koja preostanu otprilike su polovica onoga što je nekada bilo.

Od bilijuna do kvadrilijuna

Broj zvijezda je nesiguran zbog drugog razloga, a jaz između 100 i 400 milijardi nije rezultat nemara, već odraza načina na koji se dolazi do broja.

Nitko ne broji zvijezde u Mliječnom putu jednu po jednu. Prašina zaklanja veći dio galaksije od pogleda, a većina leži predaleko da bi se razdvojila na pojedinačne zvijezde. Umjesto toga, astronomi procjenjuju masu galaksije, izračunavaju koliko je te mase u zvijezdama i dijele s masom prosječne zvijezde. 

Taj posljednji korak je mjesto gdje se otvara raspon. Daleko najčešće zvijezde su slabi crveni patuljci male mase, koji emitiraju vrlo malo svjetlosti i lako ih je podcijeniti. Mala nesigurnost u tome koliko ih ima pretvara se u veliku nesigurnost u ukupnom broju. Misija Gaia Europske svemirske agencije mapirala je položaje preko milijardu zvijezda, ali ni Gaia ne može vidjeti ni najslabiju od njih, pa brojka za cijelu galaksiju ostaje raspon.

Procjena temeljena na rezultatima mjerenja putem svemirskog teleskopa Hubble sugerira kako bi vidljivi svemir mogao sadržavati oko dva bilijuna galaksija. NASA procjenjuje kako bi svemir mogao sadržavati do kvadrilijun zvijezda (to je broj u kojem jedinicu nakon koje slijedi dvadeset četiri nule). 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi