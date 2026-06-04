Na Zemlji ima više stabala nego zvijezda u našoj galaksiji

Najčešće citirana globalna procjena postavlja broj stabala na Zemlji na oko tri bilijuna. Američka svemirska agencija NASA daje Mliječnoj stazi negdje između 100 i 400 milijardi zvijezda.



Brojka od tri bilijuna je moderna i promijenila je način na koji su ljudi govorili o globalnom broju stabala. Dolazi iz studije koju je vodio Thomas Crowther, objavljene u časopisu Nature 2015. godine, koja je globalni ukupan broj procijenila na oko 3,04 bilijuna.



Prethodna često ponavljana procjena bila je u stotinama milijardi, izgrađena samo na temelju satelitskih snimaka i izračuna šumskih površina. Studija iz 2015. dodala je više od 400 tisuća zemaljskih mjerenja gustoće stabala satelitskoj slici i došla do broja otprilike za red veličine većeg. Stabla se nisu pojavila između dvije studije. Metoda se poboljšala.

Crowtherova studija također je procijenila kako je broj drveća na Zemlji pao za oko 46 posto od početka ljudske civilizacije i da se svake godine gubi više od 15 milijardi stabala. Tri bilijuna koja preostanu otprilike su polovica onoga što je nekada bilo.

Od bilijuna do kvadrilijuna

Broj zvijezda je nesiguran zbog drugog razloga, a jaz između 100 i 400 milijardi nije rezultat nemara, već odraza načina na koji se dolazi do broja.



Nitko ne broji zvijezde u Mliječnom putu jednu po jednu. Prašina zaklanja veći dio galaksije od pogleda, a većina leži predaleko da bi se razdvojila na pojedinačne zvijezde. Umjesto toga, astronomi procjenjuju masu galaksije, izračunavaju koliko je te mase u zvijezdama i dijele s masom prosječne zvijezde.



Taj posljednji korak je mjesto gdje se otvara raspon. Daleko najčešće zvijezde su slabi crveni patuljci male mase, koji emitiraju vrlo malo svjetlosti i lako ih je podcijeniti. Mala nesigurnost u tome koliko ih ima pretvara se u veliku nesigurnost u ukupnom broju. Misija Gaia Europske svemirske agencije mapirala je položaje preko milijardu zvijezda, ali ni Gaia ne može vidjeti ni najslabiju od njih, pa brojka za cijelu galaksiju ostaje raspon.



Procjena temeljena na rezultatima mjerenja putem svemirskog teleskopa Hubble sugerira kako bi vidljivi svemir mogao sadržavati oko dva bilijuna galaksija. NASA procjenjuje kako bi svemir mogao sadržavati do kvadrilijun zvijezda (to je broj u kojem jedinicu nakon koje slijedi dvadeset četiri nule).