Meduza-kiborg može istraživati gdje ljudi ne mogu

Inženjeri sa Sveučilišta Colorado u Boulderu (SAD) razvili su način iskorištavanja učinkovitosti kretanja uhatog klobuka, što bi moglo znatno olakšati određena vodena istraživanja.

U sklopu istraživanja ova vrsta meduze opremljena je mikroelektroničkim uređajima koji aktiviraju ključne mišiće za plivanje, omogućujući istraživačima da ih usmjere prema udaljenim oceanskim područjima. Senzori će prikupljati ključne podatke o temperaturi, pH vrijednosti i drugim karakteristikama okoliša.

Uhati klobuci su među energetski najučinkovitijim životinjama na planetu. Datiraju iz pretpovijesti, s jednostavnom tjelesnom strukturom koja je ostala nepromijenjena više od 500 milijuna godina.

Kao beskralježnjaci, nemaju mozak ili leđnu moždinu, ali posjeduju osnovne organe i preklapajuće živčane mreže. Nemaju receptore za bol.

Veličina meduze se kreće od centimetra do više od 30 cm u promjeru. Njihovi kratki, fini pipci pomažu u hvatanju plijena poput zooplanktona i malih rakova. Iako se često nalaze u blizini obala, nastanjuju raznolika oceanska staništa i mogu plivati ​​do ekstremnih dubina, uključujući Marijanski rov, otprilike 10.500 metara ispod površine Tihog oceana.

Istraživači su osmislili koncept biohibridnih robotskih meduza prije otprilike pet godina i prvi put ih testirali 2020. Koncept bi mogao nadahnuti i energetski učinkovita podvodna vozila.

Nedavna studija uključivala je dodavanje biorazgradivih čestica u spremnik i korištenje lasera za vizualizaciju protoka vode stvorenog plivanjem meduza. U prošlosti su korišteni sintetički materijali za praženje poput kuglica obloženih srebrom, ali biorazgradive alternative, poput kukuruznog škroba.