Kineski znanstvenici smanjuju poluvodički čip u vlakno tanko poput ljudske kose

Kineski znanstvenici stvorili su potpuno fleksibilne vlaknaste čipove s integriranim i ugrađenim sklopovima unutar rastezljivih niti tankih poput ljudske kose

Mreža petak, 30. siječnja 2026. u 06:10
📷 Sveučilište Fudan
Sveučilište Fudan

Gustoće tih čipova konkurira onima središnje procesorske jedinice kućnog računala. 

Znanstvenici su sada unaprijedili elektroniku temeljenu na vlaknima koja već omogućuje napajanje i funkcije osjetnika te su potaknuli rast elektroničkog tekstila razvojem integriranih krugova u obliku niti.

To omogućuje vlaknima da računaju poput čipova ili prikazuju informacije poput tranzistora, što učinkovito omogućuje perivoj tkanini da radi poput računala ili televizora.

ilustracija čipa na bazi vlakana
ilustracija čipa na bazi vlakana

Napredak je objavljen u četvrtak u recenziranom časopisu Nature. Studiju je vodio član Kineske akademije znanosti na Sveučilištu Fudan u Šangaju Peng Huisheng.

Tim je razvio novi elektronički uređaj nazvan integrirani krug s vlaknima (FIC). Umjesto izrade krugova na krutim planarnim podlogama, istraživači su izgradili funkcionalne krugove na elastičnoj podlozi, koja je zatim smotana u tanko vlakno koje nalikuje svitku.

Istraživač na Sveučilištu Fudan u Kini prikazuje umotana vlakna čipova i pametnu rukavicu napravljenu tkanjem čipova u tekstil 📷 Xinhua/Liu Ying
Istraživač na Sveučilištu Fudan u Kini prikazuje umotana vlakna čipova i pametnu rukavicu napravljenu tkanjem čipova u tekstil Xinhua/Liu Ying

Iako tanko poput ljudske kose, vlakno postiže gustoću tranzistora od 100.000 centimetara, zadovoljavajući industrijski standard tradicionalne integracije vrlo velikih razmjera, a istovremeno ostajući potpuno fleksibilno.

vlakno s čipovima 📷 Xinhua/Liu Ying
vlakno s čipovima Xinhua/Liu Ying


