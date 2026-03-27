Hrvatska na 37. mjestu u svijetu po broju registriranih patenata po stanovniku

Monako ima više od 300.000 patenata na 100.000 stanovnika – više od 12 puta više od sljedeće zemlje

Takva izražena prednost naglašava kako je patentna aktivnost često koncentrirana u malim financijskim središtima, a ne u velikim industrijskim gospodarstvima.

Monako i Luksemburg daleko nadmašuju ostale, no njihov položaj vjerojatno je posljedica njihove uloge pravnih središta za intelektualno vlasništvo, a ne mjesta gdje se inovacije fizički odvijaju. Slično vrijedi i za Irsku i Švicarsku, koje se također visoko kotiraju zahvaljujući povoljnom poreznom i regulatornom okruženju za držanje patenata.

Među velikim industrijskim gospodarstvima, Južna Koreja ističe se s 2.536 patenata na 100.000 stanovnika, nadmašujući Japan, SAD i Kinu. Kao dom globalnih tehnoloških divova poput Samsunga i LG-a, zemlja je izgradila snažan inovacijski ekosustav.

Diljem Europe, nekoliko manjih gospodarstava također zauzima visoka mjesta. Nordijske zemlje posebno kombiniraju relativno malo stanovništvo sa snažnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, pri čemu Island doseže 2.418 patenata na 100.000 stanovnika.

Nasuprot tome, SAD bilježi 1.051 patent na 100.000 stanovnika, što ga po tom pokazatelju svrstava iza većeg dijela zapadne Europe.

Kineski imidž proizvođača jeftine robe i igračaka značajno se promijenio posljednjih godina te je zemlja danas prepoznata kao tehnološki lider. Prednjači po apsolutnom broju, s 5,6 milijuna aktivnih patenata, no kada se taj broj prilagodi broju stanovnika, nalazi se iza 34 druge zemlje, sa samo 404 patenta na 100.000 ljudi.

Podaci o patentima često odražavaju gdje je intelektualno vlasništvo registrirano, a ne gdje se inovacija zapravo događa. Multinacionalne tvrtke često prebacuju patente preko granica kako bi iskoristile porezne olakšice, strukture tantijema ili pravnu zaštitu. Kao rezultat toga, zemlje s povoljnim režimima intelektualnog vlasništva mogu se činiti nerazmjerno jakima u ljestvicama po stanovniku, čak i ako velik dio temeljnih inovacija potječe negdje drugdje.

Hrvatska je na 37. mjestu u svijetu po broju registriranih patenata po stanovniku s 349 patenata na 100.000 stanovnika.