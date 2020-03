Aukcija 5G spektra, koja bi se trebala održati u travnju ove godine, stavljena je na čekanje zbog mjera zadržavanja covid-19 poduzetih u Francuskoj, objavio je francuski regulator za telekomunikacije Arcep. Francuski predsjednik Emmanuel Macron 16. ožujka naredio je stanovnicima da odustanu od nebitnih putovanja i okupljanja na 15 dana kako bi smanjili širenje virusa.

Prema uvjetima aukcije spektra u opsezima od 3,4 GHz do 3,8 GHz, blokovi od 10 MHz trebali su se prodati na aukciji s rezervnom cijenom za svaki lot od 70 milijuna eura. Svaki operator mogao bi steći minimalno 40 MHz i maksimalno 100 MHz u procesu. Daljnji blokovi od 50 MHz bit će ponuđeni za četiri francuska operatera po fiksnoj cijeni od 350 milijuna eura za svaki blok.

Francuska je očekivala da će se prikupljena aukcija i dodjela fiksnih cijena povisiti najmanje 2,2 milijarde eura.

Još u 2019. Arcep je odlučio da će francuski operatori biti podložni obvezama pokrivanja, uključujući pokriće najmanje dva francuska grada ove godine. 5G bazne stanice će također morati instalirati do 3.000 mjesta 5G do 2022., 8.000 do 2024. i 12.000 do 2025. godine. Svaka bazna stanica 5G mora isporučiti brzinu od 240 Mbps. Obveze uključuju i pokrivenost autocesta do 2025. i autoceste do 2027. godine. Mjesta 5G na glavnim prometnim koridorima moraju isporučiti minimum 100 Mbps.

