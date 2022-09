Chainalysis je treću godinu zaredom u svojem Global Crypto Adoption Indexu rangirao zemlje u svijetu prema usvajanju kripto valuta. Podaci pokazuju da se globalno usvajanje kripto valuta ujednačilo u prošloj 2021. godini nakon stalnog rasta od sredine 2019. godine.

Iznenađujuća otpornost

Globalno prihvaćanje kripto valute doseglo je svoju najvišu razinu svih vremena u drugom tromjesečju 2021. godine (Q2 2021). Od tada se usvajanje kretalo u valovima – palo je u trećem tromjesečju 2021. godine (Q3 2021), kada su cijene kripto valute pale, oporavilo se u četvrtom tromjesečju iste godine (Q4 2021) kada su se cijene vratile na nove najviše razine svih vremena, te padalo u posljednja dva kvartala, odnosno u prvom i drugom tromjesečju ove 2022. godine (Q1 2022 i Q2 2022) jer se ušlo u medvjeđe tržište. Ipak, važno je napomenuti da je globalno usvajanje i dalje znatno iznad razine prije bikovskog tržišta 2019. godine.

I volitivni kripto bolji od nestabilnih ekonomija

Podaci sugeriraju da su mnogi od onih koje je privukao rast cijena u 2020. i 2021. godine ostali i nastavljaju ulagati značajan dio svoje imovine u digitalnu imovinu. To je također u skladu s prethodnim Chainalysisovim istraživanjem koje pokazuje da su tržišta kripto valuta bila iznenađujuće otporna tijekom nedavnih padova. Veliki, dugoročni vlasnici kripto valuta nastavili su se držati na medvjeđem tržištu, pa iako su njihovi portfelji izgubili na vrijednosti, ti gubici još nisu zaključani jer nisu prodani – podaci na lancu sugeriraju da su ti vlasnici optimistični da će se tržište oporaviti, što održava tržišne relativno zdravima.

Podaci s tržišta kripto valuta sugeriraju da kritična masa novih korisnika koji ulažu kapital u kripto valutu tijekom razdoblja rasta cijena ima tendenciju da ostane čak i kada cijene padnu, omogućujući ekosustavu da dosljedno raste kroz tržišne cikluse. Jedan od razloga za to mogla bi biti vrijednost koju korisnici na tržištima u razvoju dobivaju od kripto valute. Te zemlje dominiraju indeksom usvajanja kripto valuta, velikim dijelom zato što kripto valuta pruža jedinstvene, opipljive koristi ljudima koji žive u nestabilnim ekonomskim uvjetima, smatraju u Chainalysis.

Vijetnam lider

Trend iz 2021. godine povećao se ove 2022. godine: tržišta u razvoju dominiraju indeksom. Svjetska banka kategorizira zemlje svijeta u jednu od četiri kategorije na temelju razine dohotka i ukupnog ekonomskog razvoja: visoki dohodak, viši srednji dohodak, niži srednji dohodak i nizak dohodak. Koristeći taj okvir, uočava se da dvije srednje kategorije dominiraju Chainalysisovim indeksom usvajanja valuta.

Od 20 najbolje rangiranih zemalja u Indeksu:

deset ima niži srednji prihod: Vijetnam, Filipini, Ukrajina, Indija, Pakistan, Nigerija, Maroko, Nepal, Kenija i Indonezija

osam ih ima viši srednji prihod: Brazil, Tajland, Rusija, Kina, Turska, Argentina, Kolumbija i Ekvador

dvije imaju visok prihod: SAD i Velika Britanija

Naime, korisnici u zemljama nižeg srednjeg i višeg srednjeg dohotka često se oslanjaju na kripto valutu za slanje doznaka, očuvanje svoje ušteđevine u vremenima volatilnosti fiat valute i ispunjavanje drugih financijskih potreba specifične za njihova nacionalno gospodarstva. Te se zemlje također više oslanjaju na bitcoin i stablecoine nego druge zemlje.

Drugu godinu zaredom, Vijetnam je na prvom mjestu u usvajanju kripto valuta. Pogled na pod-ljestvice, odnosno prema pet kriterija Chainalysisovog Indeksa pokazuje da Vijetnam pokazuje iznimno visoku kupovnu moć i usvajanje prilagođeno broju stanovnika u centraliziranim, DeFi i P2P alatima za kripto valute. Drugi izvori također su primijetili sklonost Vijetnamaca prema kripto valutama. Anketa provedena 2020. godine pokazala je da je 21% vijetnamskih potrošača izjavilo da koriste ili posjeduju kripto valute, odmah iza Nigerije s 32%, a stopa usvajanja je od tada vjerojatno samo rasla. Izvještaji lokalnih medija u Vijetnamu sugeriraju da su igrice temeljene na kripto valutama, uključujući igre koje slijede modele play to earn (P2E) i move to earn (M2E), posebno popularne u toj zemlji jugoistočne Azije. To ne vrijedi samo za korisnike, već i za tvrtke, budući da je najunosnija P2E igra Axie Infinity smještena u Ho Chi Minh Cityju, a njezin uspjeh nadahnjuje više startupa za kripto igre da postignu uspjeh u Vijetnamu.

Velike ekonomije

Sjedinjene Države pomaknule su se s osmog 2021. godine na peto mjesto Indeksa za 2022. godinu. 2020. godine bili su na šestom mjestu. SAD je rangiran među prva tri u svakom pod-indeksu, s iznimkom korištenja P2P razmjene prilagođenog stanovništvu i kupovnoj moći, gdje je rangiran mnogo niže na 111. mjestu. To nije iznenađujuće jer istraživanje pokazuje da je korištenje P2P razmjene obično najveće u zemljama niske kupovne moći. Možda je najzanimljivija činjenica da su SAD daleko najviše rangirana razvijena tržišna zemlja na Indeksu, te su jedna od samo dvije, uz Veliku Britaniju, koje su ušle među 20 najboljih.

Kina je ponovno ušla među prvih deset Indeksa ove godine nakon što je bila 13. u 2021. godini. Kina je posebno dobro plasirana u korištenju centraliziranih usluga, zauzimajući drugo mjesto u ukupnom poretku za volumen transakcija prilagođen kupovnoj moći u oba ukupna i razine maloprodaje. To je posebno zanimljivo s obzirom na suzbijanje aktivnosti kripto valuta od strane kineske vlade, što uključuje zabranu cjelokupnog trgovanja kripto valutama najavljenu u rujnu 2021. godine. Takvi podaci sugeriraju da je zabrana ili bila neučinkovita ili se slabo provodila.

