Najavljivano je od više analitičkih tvrtki kako će 2023. godina biti konačno vrijeme implementacije samostalnih 5G mreža (stand alone 5G, SA 5G) , no statistika ne potvrđuje takva očekivanja. Naime, prema podacima analitičke tvrtke STL Partners samo sedam implementacija 5G SA (uključujući konvergirane 5G NSA/SA, odnosno konvergirane s 4G i 5G jezgrom mreže) dogodilo se u prvih 6 mjeseci ove godine, čak 30 najavljenih projekata je ostavljeno za drugi dio godine ili je odgođeno na neodređeno vrijeme. Još krajem 2021. godine analitičari su uglavnom očekivali kako će implementacija 5G SA značajno ubrzati 2022. godine, ali to se nije dogodilo. Prema podacima STL Partners u 2022. godini bilo je 21 lansiranje konvergiranih 5G NSA/SA ili 5G SA jezgri, u odnosu na 18 u 2021. godini. Neke od najavljenih implementacija 5G SA na čekanju su već dvije godine te je neizvjesno kada bi mogle biti implementirane.

Da broj operatera u svijetu koji ulažu u samostalne 5G mreže (stand alone 5G) raste mnogo sporije od očekivanog, pokazuju podaci Globalne udruge mobilnih dobavljača GSA. Nove generacije telekomunikacijske tehnologije s najavljenim gigabitnim brzinama i drugim prednostima nema bez 5G SA, no problem je unovčavanje ogromnih ulaganja u tu tehnologiju. Do sada su operateri uglavnom gradili nesamostalne 5G mreže (non stand alone), odnosno mreže na 4G jezgri.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Podaci GSA za drugo tromjesečje ove godine (Q2 2023) ukazuju da je 115 operatera u 52 zemlje ulagalo u javni 5G SA. Problem je u tome što je to ista brojka do koje je GSA imalo za prvo tromjesečje ove godine (Q1 2023), i što je broj ulaganja u 5G SA samo za 3 veći nego na kraju 2022. godine (Q4 2022).

Od 115 registriranih ulaganja samo je 36 operatera na kraju Q2 2022 pokrenulo je ili postavilo javne 5G SA mreže, uključujući dva meka pokretanja, navodi GSA. To je samo jedna više 5G SA mreža nego na kraju Q1 2023.

Prepreke

Spornost, odnosno zastoj u implementaciji 5G SA STL Partners vidi prije svega u tome što 5G SA zahtijeva značajna ulaganja, za koja (makar na nekim tržištima) nema jasnog povrata ulaganja jer se tek trebaju pojaviti slučajevi upotrebe koji bi iskoristili mogućnosti 5G SA (u smislu latencije, propusnosti ili velikog broja veza), kako na potrošačima i poduzećima, kao i načinima kako ih monetizirati.

Usto, mnogi operateri još uvijek se nisu odlučili za strategiju partnerstva s pružateljima usluga hiperrazmjernog cloud computinga. To se posebno odnosi na ulogu javnog clouda kao infrastrukturne platforme za implementaciju 5G SA i ulogu koju infrastruktura hiperskalera može imati u ubrzavanju pokrivenosti SA mrežom.

Dodatno, neki od vodećih operatera koji tek trebaju pokrenuti SA također su među glavnim zagovornicima otvorenog RAN-a i/ili su uključeni u projekte uvođenja optičkih vlakana što odgađa implementaciju 5G SA.

Na kraju, valja znati i da za potpuno iskorištavanje 5G SA potrebna je organizacijska evolucija unutar samih telekomunikacijskih kompanija. Da bi iskoristile njegove prednosti kao čistog omogućavanja povezivanja i kao platforme za inovativne usluge, telekomunikacijske kompanije moraju proći evoluciju u svojim procesima i organizacijama kako bi podržale prakse i operacije u cloudu a za sve to treba vremena.

Bolji privatni 5G SA

Kod razvoja privatnih mreža GSA je zabilježio priličan broj organizacija koje koriste 5G SA čime se oduzima posao telekomunikacijskim tvrtkama. U svibnju je bilo više od 1.000 organizacija za koje se zna da postavljaju privatne mobilne mreže LTE ili 5G ili da su dobile licence za to. Za LTE tehnologiju najčešće se opredjeljuju u sektoru komunalnih usluga i rudarstvu, no 5G mreže sve su privlačnije unutar proizvodnih, skladišnih i logističkih tvrtki, podaci su IDC-a u Private LTE/5G Wireless Infrastructure Forecast, 2023-2027. Od pokrenutig privatnih mreža, prema podacima GSA, njih 505 koristilo 5G – ne uključujući 66 5G SA mreža. Privatne 5G SA mreže razvijaju proizvođači, akademske organizacije, komercijalni istraživački instituti, građevinske, komunikacijske i IT usluge, željezničke i zrakoplovne organizacije, navodi GSA.

Prednosti 5G SA

Operateri sve više eksperimentiraju i postavljaju 5G samostalne (SA) mreže koje omogućuje potpuno novu, virtualiziranu, funkcionalonost mreže temeljenu na mikrouslugama, manju potrošnju energije, brže vrijeme povezivanja (manja latencija), podršku za znatno veći broj uređaja, programabilne sustave koji omogućuju brže i brže stvaranje usluga i mrežnih odsječaka, s poboljšanom podrškom za upravljanje ugovorima o razini usluge unutar tih odsječaka, i pojavom tehnologije Voice over New Radio (VoNR). Očekuje se da će uvođenje 5G SA olakšati pojednostavljenje arhitektura, poboljšati sigurnost i smanjiti troškove operatera.

Podijeli: