Europski parlament izglasao odgodu Zakona o umjetnoj inteligenciji

Zastupnici Europskog parlamenta izglasali su odgodu primjene Zakona o umjetnoj inteligenciji kako bi europskim vlastima dali vremena za pripremu planiranih smjernica i standarda koji će pomoći tvrtkama u provedbi. Iako su Parlament i Europska komisija sada suglasni oko odgode, potrebno im je odobrenje Vijeća Europske unije. Ne dobiju li ga, izvorni rokovi ostat će na snazi.



Odgodom su pomaknuti zakonski rokovi za provedbu, među kojima je prvi na snagu trebao stupiti u kolovozu ove godine. Analitičari i konzultanti gotovo su jednoglasni u preporukama kako poduzeća ne smiju čekati, već djelovati kao da su pravila već na snazi. Slično vrijedi i za regulatorne agencije, čija je nepripremljenost za provedbu bila među važnijim razlozima zbog kojih je do odgode došlo.



Parlament je predložio da se za visokorizične sustave umjetne inteligencije posebno navedene u uredbi – uključujući one koji uključuju biometriju i one koji se koriste u kritičnoj infrastrukturi, obrazovanju, zapošljavanju, bitnim uslugama, provedbi zakona, pravosuđu i upravljanju granicama - uredba primjenjuje 2. prosinca 2027. Za sustave umjetne inteligencije obuhvaćene sektorskim zakonodavstvom Unije o sigurnosti i nadzoru tržišta određen je datum 2. kolovoza 2028.



Zastupnici su također za to da se pružateljima usluga da rok do 2. studenog 2026. za pridržavanje pravila o označavanju vodenim žigom audio, slikovnog, video ili tekstualnog sadržaja stvorenog umjetnom inteligencijom kako bi se naznačilo njegovo podrijetlo.