Europska unija ima nova pravila za zaštitu od prijevara online

Pružatelji platnih usluga bit će odgovorni za pokrivanje gubitaka korisnika ako ne provedu odgovarajuće mehanizme za sprječavanje prijevara, a morat će i zamrznuti sumnjive transakcije.

Mreža petak, 28. studenog 2025. u 14:00
📷 Artur Roman (Pexels)
Artur Roman (Pexels)

Države članice Europske unije i Europski parlament dogovorili su nova pravila kojima će pokušati prisiliti banke i druge pružatelje platnih usluga na bolju zaštitu njihovih korisnika od online prijevara, skrivenih naknada i curenja podataka. Pružatelji platnih usluga bit će odgovorni za pokrivanje gubitaka korisnika ako ne provedu odgovarajuće mehanizme za sprječavanje prijevara, a morat će i zamrznuti sumnjive transakcije.

Pravila također daju online platformama odgovornost za uklanjanje lažnih oglasa. Platforme koje to ne učine bit će odgovorne za troškove koje su banke imale kako bi nadoknadile svojim korisnicima prijevare povezane s tim oglasima.

Zakonodavstvo bi trebalo dati više jasnoće o naknadama za plaćanje, jamčiti bolji pristup gotovini u ruralnim područjima i olakšati pružateljima platnih usluga primanje informacija od banaka. Također bi prisililo banke na osiguravanje pristupa ljudskoj korisničkoj podršci, umjesto da to ograničavaju na robote za razgovor.

Parlament i države članice morat će formalno usvojiti pravila prije nego što stupe na snagu.



