Europska komisija namjerava gaziti digitalna prava građana

Europska komisija planira tzv. Digital omnibus, prijedlog kojeg predstavljaju kao "tehničko pojednostavljenje" zakonodavstva Europske Unije. Ali, iza toga se krije najveće slabljenje digitalnih prava u povijesti Unije, upozorava Politiscope i još 127 organizacija u otvorenom pismu upućenom Komisiji.



Uvjereni su kako se prijedlogom želi oslabiti jedina pravna zaštita koja sprječava stalno praćenje mobitela, automobila i pametnih uređaja, u trenutku kad se komercijalno prodane lokacijske podatke koristi koriste za praćenje dužnosnika i građana, uključujući njihove adrese, posjete klinikama i vjerskim okupljalištima.



Zakon o umjetnoj inteligenciji namjerava ukloniti ključne sigurnosne mehanizme i dopustiti tvrtkama da se same izuzmu od pravila, bez ikakvog nadzora. Najavljene izmjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prebacit će odgovornosti s nadzornih tijela na same korporacije što će dovesti do značajnog slabljenja prava građana. Konačno, deregulacija će dati više moći korporacijama i državnim strukturama.



Potpisnici otvorenog pisma pozivaju Komisiju da:

odmah zaustavi sve predložene zakonske izmjene u sklopu Digital Omnibusa

potvrdi posvećenost digitalnom upravljanju koje je temeljeno na pravima

uključi civilno društvo u procese odlučivanja te očuva transparentnost i uključivost procesa.