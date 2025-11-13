Europska komisija namjerava gaziti digitalna prava građana

Najavljeni Digitalni omnibus oslabit će ili ukloniti postojeće zaštite koje štite privatnost građana, upozoravaju iz Politiscopea i još 127 organizacija

Miroslav Wranka četvrtak, 13. studenog 2025. u 23:34
📷 Dušan Cvetanović (Pexels)
Dušan Cvetanović (Pexels)

Europska komisija planira tzv. Digital omnibus, prijedlog kojeg predstavljaju kao "tehničko pojednostavljenje" zakonodavstva Europske Unije. Ali, iza toga se krije najveće slabljenje digitalnih prava u povijesti Unije, upozorava Politiscope i još 127 organizacija u otvorenom pismu upućenom Komisiji.

Uvjereni su kako se prijedlogom želi oslabiti jedina pravna zaštita koja sprječava stalno praćenje mobitela, automobila i pametnih uređaja, u trenutku kad se komercijalno prodane lokacijske podatke koristi koriste za praćenje dužnosnika i građana, uključujući njihove adrese, posjete klinikama i vjerskim okupljalištima.

Zakon o umjetnoj inteligenciji namjerava ukloniti ključne sigurnosne mehanizme i dopustiti tvrtkama da se same izuzmu od pravila, bez ikakvog nadzora. Najavljene izmjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prebacit će odgovornosti s nadzornih tijela na same korporacije što će dovesti do značajnog slabljenja prava građana. Konačno, deregulacija će dati više moći korporacijama i državnim strukturama.

Potpisnici otvorenog pisma pozivaju Komisiju da:

  • odmah zaustavi sve predložene zakonske izmjene u sklopu Digital Omnibusa
  • potvrdi posvećenost digitalnom upravljanju koje je temeljeno na pravima
  • uključi civilno društvo u procese odlučivanja te očuva transparentnost i uključivost procesa.


