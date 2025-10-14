Eto i prvog zakona koji brani brak između ljudi i umjetne inteligencije

Postoje ljudi koji se vjenčaju s robotima za brbljanje temeljenima na umjetnoj inteligenciji ili stupaju u duboko romantične veze s njima. Kao odgovor na to, u američkoj saveznoj državi Ohio predstavljen je zakon koji brani takvo povezivanje i priječi zakonsko tretiranje umjetne inteligencije kao osobe.



Zakon, koji je predstavio zastupnik Thaddeus Claggett, predlaže klasificiranje sustava umjetne inteligencije kao "neosjetljivih entiteta", uskraćujući im pravnu osobnost i izričito sprječavajući brakove između čovjeka i AI-ja ili priznavanje "supružnika". To nije samo nesvakidašnji pravni potez, već i moguća prekretnica u načinu na koji društvo definira osobnost, intimnost i prava u doba umjetne inteligencije.



Zakon bi omogućio zakonodavcima odluku tko (ili što) može legalno "postojati" kao supružnik, a ne sudovi ili etika. AI partnere predstavlja kao alate, a ne kao bića, potencijalno kriminalizirajući emocionalne veze u koje ljudi vjeruju.