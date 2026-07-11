Agencija Ujedinjenih naroda stvara okvir za provjeru AI agenata

Agencija Ujedinjenih naroda za digitalne tehnologije najavila je novu inicijativu za poboljšanje povjerenja agenata umjetne inteligencije, zbog toga što sve autonomniji sustavi umjetne inteligencije izazivaju zabrinutost oko odgovornosti i ljudskog nadzora.



Agenti umjetne inteligencije nova su generacija sustava umjetne inteligencije dizajniranih za neovisno djelovanje u ime korisnika, obavljajući zadatke u rasponu od raspoređivanja i kupnje do složenih poslovnih procesa. Iako mogu poboljšati produktivnost, oni također riskiraju slučajeve lažnog predstavljanja i donošenja odluka bez ovlasti, prema Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU).



Kao odgovor na te rizike, ITU je najavio osnivanje fokusne skupine, koja bi trebala razviti okvire za prepoznatljivost i pouzdanost AI agenata te njihovu podložnost ljudskoj kontroli, posebno u osjetljivim područjima kao što su financijske transakcije i kritična infrastruktura. U toj organizaciji vjeruju kako su potrebni zajednički međunarodni temelji kako bi se utvrdilo tko su agenti te kako i kada im se može vjerovati.



Skupina će se sastojati od tehničkih, političkih i pravnih stručnjaka. Prvi će sastanak održati u Parizu u studenom, a drugi u Ženevi u siječnju iduće godine.