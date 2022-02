Od PlayStationa do Porschea, mnoge potrošačke proizvode pogodila je nestašica čipova koja je počela gušiti globalnu ekonomiju 2020. godine, a traje i dalje s neizvjesnim završetkom. Oporavak tržišta će biti dugotrajan i skup. Naime, lanac nabave poluvodiča poprilično je složen. Prema podacima Global Semiconductor Alliancea za 2020. godinu, komponente za poluvodiče mogu putovati više od 50.000 kilometara i prijeći više od 70 međunarodnih granica prije nego što čip konačno dođe do krajnjeg kupca. To je kompliciran globalni ekosustav, s nekim točkama u toj mreži koje su kritično važne. Jedna ključna točka ranjivosti je Nizozemska, gdje lider u fotolitografiji ASML Holding proizvodi jedini ekstremno ultraljubičasti (EUV) litografski strojevi u svijetu. Drugi je Tajvan, gdje tri tvrtke proizvode preko 90 posto najnaprednijih svjetskih (5-nanometarskih i 7-nanometarskih) poluvodiča.

Problemi počeli i prije pandemije

Industrija poluvodiča oduvijek je bila ciklična, prolazila je kroz prezasićenost i nestašicu dok je tržište osobnih računala, a potom i kućne elektronike i pametnih telefona, pratila neizvjesnost složenog ekosustava poluvodiča. I prije pandemije covid-19 2020. godine tržište je bilo neizvjesno. Još u ljeto 2019. godine proizvodnja u tvornicama poluvodiča bila je napregnuta zbog rastućih narudžbi za kućanske aparate i sve sofisticiranije sustave automatiziranja vožnje i digitalnim povezivanjem u vozilima.

Već je prije pandemije potražnja za poluvodičima počela nadmašivati mogućnost proizvodnje a sama pandemija samo je pogoršala situaciju. Zbog prekida lanaca opskrbe, smetnji u proizvodnji sirovina i komponenti te prisilnih prekida proizvodnje u samim tvornicama poluvodiča pandemija je pogodila sve dijelove ekosustava, od nabave sirovina do složene globalne logistike za premještanje komponenti i dostavljanje gotovih čipova do kupaca.

Prema nedavnom izvješću Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država, u kojem je anketirano više od 150 tvrtki u lancu opskrbe poluvodiča, uključujući skoro sve veće proizvođače čipova i potrošače kao što su Google, Ford i Verizon, navodi se da su prosječne zalihe poluvodičkih proizvoda pala s 40 dana u 2019. na manje od 5 dana u 2021. godini tako da su proizvođači osjetljivi i na najmanji zastoj u globalnom lancu opskrbe. U tom prosjeku razlike ugroženosti pojedinih tvrtki su velike jer su se sami proizvođači usmjerili na zadovoljavanje potražnje većih tvrtki te onih koji kupuju skuplje poluvodiče.

Ekonomski i geopolitički interesi

Poznato je da se globalna proizvodnja poluvodiča u zadnjim godinama prilagođavala tržišnim okolnostima, na primjer, sama proizvodnja poluvodiča (Tajvan, Južna Koreja) premještana je bliže proizvodnji elektroničkih uređaja (Kina, Vijetnam…) čime se postiglo značajnije snižavanje troškova proizvodnje. U takvim okolnostima sam proizvodnja premještala se uglavnom iz SAD i Europe na Daleki Istok ali je pri tome zadržana geostrateška kontrola proizvodnje SAD kako kontrolom dizajna čipova tako i kontrolom ključnih sirovina i lanaca opskrbe.

SAD su, na primjer, s 40 posto udjela u globalnoj proizvodnji čipova 1990-ih smanjile svoj udjel na 12 posto 2021. godine, sličan pad imala je i zapadna Europa. Kina je pri tome značajno povećala svoj globalni tržišni udjel ali su u SAD pazili da održe kontrolu proizvodnje najnaprednijih čipova na Tajvanu. Iako SAD imaju manje proizvodnje poluvodiča od Kine (i mnogo manje od Tajvana), one i dalje dominiraju u najvrjednijim dijelovima industrije poluvodiča—kao što su dizajn i razvoj novih poluvodiča, kao i strojevi za njihovu izgradnju. Kina je u međuvremenu i dalje neto uvoznik poluvodiča, uglavnom iz SAD.

Koliko će koštati oporavak?

Kako je tržište poluvodiča jedna od strateških gospodarskih ali i tehnoloških prednosti s problemima koji su eskalirali u pandemiji u SAD su prema odlukama najviših saveznih institucija odlučili izdvojiti na desetine milijardi dolara za ponovno izgradnje proizvodnih kapaciteta. Slično je i u Europskoj uniji. No, prema izvješću Udruženja poluvodičke industrije (SIA) iz 2021 . Procjenjuje se da bi prelazak na samodostatni lokalni opskrbni lanac poluvodiča mogao Sjedinjenim Državama potrajati desetljeće, koštati trilijun dolara i povećati cijene poluvodiča do 65 posto.

Neke od najvećih poluvodičkih tvrtki već planiraju velike tvornice u SAD. Intel, Samsung, Texas Instruments i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nedavno su najavili ogromne i skupe projekte u Teksasu, Ohiju i Arizoni u ukupnom iznosu od 99 milijardi dolara. Intel procjenjuje da bi njegova tvornica u Ohiju mogla narasti do ulaganje od 100 milijardi dolara u sljedećih 10 godina te takav projekt uvjetuju državnom pomoći iz Washingtona. Procjena je stručnjaka kako bi ulaganja trebala biti više od 850 milijardi dolara kako bi se smanjio nedostatka čipova u godinama koje dolaze.

