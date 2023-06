28 Galileo satelita u Zemljinoj orbiti omogućuju najprecizniji satelitski navigacijski sustav na svijetu, koji pruža metarsku točnost za više od četiri milijarde korisnika diljem svijeta. Planirano je lansiranje još 10 Galileo satelita. Očekuje se da će se prvi Galileo sateliti druge generacije (G2) s poboljšanim mogućnostima početi pridruživati ​​konstelaciji u slijedećim godinama. Ugovori za izgradnju satelita su dodijeljeni u svibnju 2021. godine tvrtkama Thales Alenia Space i Airbus Defence & Space za stvaranje dvije neovisne obitelji satelita koje ukupno čine 12 G2 satelita, kao i zasebni ugovori sa Safran Electronics & Obrana – Navigacija i mjerenje vremena (Francuska) i Leonardo (Italija) koji pokriva ultraprecizne atomske satove koji se nose u brodu. Korištenjem električne propulzije po prvi put s jačim navigacijskim antenama, G2 sateliti će uključivati ​​šest (umjesto četiri) poboljšanih atomskih satova kao i međusatelitske veze, omogućujući im međusobnu komunikaciju i unakrsnu provjeru. Moći će se kontrolirati s povećanom brzinom prijenosa podataka do i od zemlje i radit će 15 godina u orbiti. Osim toga, potpuno digitalni korisni tereti G2 dizajnirani su tako da se lako rekonfiguriraju u orbiti, omogućujući im da aktivno odgovore na sve veće potrebe korisnika s novim signalima i uslugama.

Nakon nove serije nabave u ljeto 2022. godine, svi drugi temeljni sastavni dijelovi za drugu generaciju Galileo satelita sada su spremni za izgradnju s europskom industrijom, kao što su sustavi za testiranje, njegov zemaljski segment i inženjerska podrška.

ESA, djelujući u ime Agencije Europske unije za svemirski program (EUSPA) kao glavni operater za projektiranje Galilea i razvoj sustava, posljednjih je mjeseci dodijelila do jedne milijarde eura u ugovorima, čime se ukupna investiranja u drugu generaciju Galileo satelita približila tri milijarde eura.

Glavna serija nabave Galilea druge generacije (G2) započeta prošlog ljeta je dovršena te je sustav spreman za razvojnu fazu In Orbit Validation. Na Europskoj navigacijskoj konferenciji (ENC) u siječnju ove godine, direktor ESA-e za navigaciju Javier Benedicto pozvao je Thales Alenia Space (Italija), Airbus Defence and Space (Njemačka) i Thales Six GTS (Francuska) da potpišu odgovarajuće ugovore koji započinju Sustav inženjerske podrške za sljedeću generaciju europskog navigacijskog satelitskog sustava.

Predstavnici Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space i Thales Six GTS potpisali su četiri ugovora za inženjering sustava i tehničku pomoć (SETA), okupljajući ključne europske stručnjake koji će pružiti pomoć ESA-i u svoju ulogu glavnog sustava u područjima kao što su inženjerstvo, signal i izvedba, integritet sklopa i verifikacija te sigurnost i PRS.

