Digitalna transformacija drastično je promijenila način na koji organizacije rade i “razmišljaju”. Od povećane konkurentnosti i produktivnosti do veće kvalitete proizvoda i usluga, benefite je moguće uočiti gotovo na svakom koraku. Ipak, digitalna transformacija dovela je i do veće potrebe za sigurnošću. Organizacije se tako suočavaju sa sve složenijim i sofisticiranijim sigurnosnim prijetnjama. Neke od posljedica su gubitak podataka, veliki novčani gubici, usporavanje poslovanja, pad ugleda i gubitak povjerenja od strane korisnika. XDR, tehnologija koja donosi automatizaciju i lakše detektira cyber prijetnje, može pomoći kod ovakvih izazova.

Nedostatak vještina i znanja za borbu sa sofisticiranim prijetnjama, neadekvatno održavanje opreme i sustava zbog nedostatka vremena ili resursa, izolirani silosi informacija, širenje površine napada te prevelika količina alata o prijetnjama samo su neki od izazova za organizacije i njihove sigurnosne timove.

Današnji se napadači ne fokusiraju samo na velike organizacije. Razlog je u tome što manje organizacije (i pojedinci) često ne posjeduju dovoljno sredstava ili znanja za zaštitu svojih sustava, pa su stoga i lakši ciljevi za napadače. Napadi su posvuda, a teško je zaključiti koliki je postotak napada uopće zabilježen ili objavljen u javnosti.

Odgovornost za sigurnost podataka i sustava ne mogu snositi samo velike organizacije, već u sigurnost trebaju ulagati tvrtke svih veličina. Kao tehnologija koja je podjednako prikladna za velike organizacije i male tvrtke koje nemaju dovoljno vremena (ili resursa) za dugotrajnu analizu i detekciju prijetnji, XDR se prirodno nametnuo kao novi standard sigurnosne analize.

Što je XDR?

Sigurnosni timovi su preopterećeni, a količina podataka koju treba nadzirati svakodnevno raste. Posljedično, velik broj prijetnji prolazi “ispod radara”. Ovakve izazove moguće je riješiti uz upotrebu sigurnosnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji (AI) i strojnom učenju (ML), odnosno tehnologija koje automatiziraju procese detekcije i olakšavaju odgovore na prijetnje.

XDR (Extended Detection and Response) ide dalje od tradicionalnih sigurnosnih rješenja poput SIEM (Security Information and Event Management) i EDR (Endpoint Detection and Response). Uz pomoć integracije podataka iz različitih izvora, pruža širi preged sigurnosnog stanja organizacije. S ciljem analize velike količine podataka u realnom vremenu, XDR se oslanja na napredne algoritme i modele strojnog učenja. Posljedično, ova tehnologija može detektirati čak i najsofisticiranije prijetnje. Usto, XDR je moguće integrirati s drugim sigurnosnim alatima i tako automatizirati procese detekcije I reakcije. U konačnici, IT timovi će gubiti manje vremena za otkrivanje i rješavanje problema.

XDR tehnologija pruža visok stupanj fleksibilnosti i prilagodljivosti u različitim scenarijima uporabe. Ona može biti prilagođena potrebama različitih organizacija i industrija, što je čini idealnom za srednje i velike tvrtke koje žele unaprijediti svoju sigurnost.

Što uključuje Extended Detection and Response?

XDR omogućuje integrirani pristup prikupljanju, klasifikaciji i analizi podataka o sigurnosti na različitim platformama i uređajima. Već smo spomenuli da su XDR rješenja sposobna integrirati podatke iz različitih izvora, a to uključuje mrežne uređaje, krajnje točke, cloud okruženja i e-poštu. Posljedično, omogućena je cjelovita analiza prijetnji.

Zbog naprednih algoritama koji počivaju na strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji, sigurnosni timovi brzo će prepoznati i reagirati na prijetnje prije nego što se one pretvore u značajne probleme. Jedan od najvećih izazova tradicionalnih sigurnosnih rješenja je velik broj lažnih pozitiva koji se javljaju. XDR pomaže u eliminaciji lažnih obavijesti o prijetnjama i omogućuje timovima da se fokusiraju samo na one koji predstavljaju stvarnu prijetnju. Konačno, XDR tehnologija pruža visok stupanj fleksibilnosti i prilagodljivosti u različitim scenarijima uporabe. Ona može biti prilagođena potrebama različitih organizacija i industrija, što je čini idealnom za srednje i velike tvrtke koje žele unaprijediti svoju sigurnost.

Vision One detektira sve potencijalne prijetnje u okruženju. Nakon određivanja prioriteta, ranjivosti se kategoriziraju. Uz pomoć ekspertne sigurnosne analitike, nadgleda se jedno ili više područja.

Iznadprosječne mogućnosti analize, detekcije i odgovora uz Vision One

Razvojem Vision One platforme, Trend Micro je predstavio cross-layer rješenja koje donosi iznadprosječne mogućnosti detekcije, analize i odgovora na prijetnje. Vision One platforma je posebno pogodna za tvrtke koje nemaju dovoljno vremena – ni novca – za dugotrajnu analizu.

Uz jedinstveno i pregledno Vision One sučelje, korisnik će biti rasterećen i brže i lakše uočiti potencijalnu ranjivost. Samim time, brže će pokrenuti prekid procesa ili izolirati određeni uređaj.Planiranje unaprijed postaje stvar prošlosti, a kompletnu analizu moguće je izvršiti za samo jedan dan. Pritom ne smijemo zaboraviti spomenuti da Vision One eliminira izolirane silose informacije. Uz Vision One, organizacije će se lakše posvetiti postizanju svojih poslovnih ciljeva, bez gubljenja previše vremena i novca na komplicirano bavljenje sigurnosnim izazovima. Budući da SOC timovima omogućuje da brže donose odluke te se fokusira na konkretan broj prijetnji koje predstavljaju stvarni izazov, možemo zaključiti da Vision One nije samo praktično, već i ekonomično rješenje. Objedinjuje nekoliko različitih alata, uklanja potrebu za dodatnim pomagalima i dodatnim ulaganjem u sigurnost.

Sponzorirani tekst

